Balint Makovics unterstützt die Devils

Artikel anhören Ulm. (PM Devils) Der gebürtig ungarische Stürmer stand mit bereits vier Jahren das erste Mal auf dem Eis und ist dem Sport,...

Artikel anhören Artikel anhören

Ulm. (PM Devils) Der gebürtig ungarische Stürmer stand mit bereits vier Jahren das erste Mal auf dem Eis und ist dem Sport, wie auch seine zwei Brüder, seither treu geblieben.

Nach seinem Umzug in die Ulmer Region im August 2016 stand Balint für die Young Devils Ulm/Neu-Ulm bereits drei Jahre in der vereinseigenen Jugend auf dem Eis, ehe zwei Saisons beim ESV Kaufbeuren folgten. Seine letzte Station vor dem Wechsel zurück zur Devilsfamily war das U20-Team des EV Ravensburg.

Makovics hat seine deutsche Staatsbürgerschaft bereits beantragt, der Vollzug soll zeitnah bestätigt werden. An dieser Stelle unseren Dank an die Teams, unsere Vorbereitungsgegner, und an den Bayerischen Eissport-Verband für die unkomplizierte Testmöglichkeit des Neuzugangs.

Devils-Geschäftsführer Patrick Meissner freut sich über die Rückkehr: „Ich kenne Balint bereit seit 2016, als ich selbst noch im Nachwuchs als Trainer tätig war. Balint ist ein talentierter, technisch starker junger Stürmer der uns in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um ein sehr guter Bayernligaspieler zu werden.“

ᴡᴀʀᴜᴍ ᴛʀɪꜰꜰꜱᴛ ᴅᴜ ᴅᴇɪɴᴇ ᴇɴᴛꜱᴄʜᴇɪᴅᴜɴɢ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱ?

B. M.: Weil ich hier die für mich große Chance bekomme, in der Bayernliga zu spielen und um mich hier im Team beweisen und messen darf.

ᴡᴇʟᴄʜᴇ ᴅʀᴇɪ ᴄʜᴀʀᴀᴋᴛᴇʀᴇɪɢᴇɴꜱᴄʜᴀꜰᴛᴇɴ ʙᴇꜱᴄʜʀᴇɪʙᴇɴ ᴅɪᴄʜ ᴀᴍ ʙᴇꜱᴛᴇɴ?

B. M.: Zielstrebig, respektvoll und ehrgeizig

ᴋᴇɴɴꜱᴛ ᴅᴜ ʙᴇʀᴇɪᴛꜱ ꜱᴘɪᴇʟᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴇɪɴᴇ ʙᴇꜱᴏɴᴅᴇʀᴇ ᴠᴇʀɢᴀɴɢᴇɴʜᴇɪᴛ ᴍɪᴛ ᴊᴇᴍᴀɴᴅᴇᴍ ᴀᴜꜱ ᴅᴇᴍ ᴠᴇʀᴇɪɴ?

B. M.: Ich kenne Joona und Swen, mit beiden habe ich bereits in Kaufbeuren zusammen gespielt.

ʜᴀꜱᴛ ᴅᴜ ᴡᴇɪᴛᴇʀᴇ ʜᴏʙʙɪᴇꜱ ɴᴇʙᴇɴ ᴅᴇᴍ ᴇɪꜱʜᴏᴄᴋᴇʏ?

B. M.: Ich reise gern und verbringe viel Zeit mit Freunden und Familie.

ᴡᴀꜱ ɪꜱᴛ ᴅᴇɪɴ ᴢɪᴇʟ ꜰüʀ ᴅɪᴇ ᴍᴀɴɴꜱᴄʜᴀꜰᴛ? ᴜɴᴅ ᴡɪᴇ ꜱɪɴᴅ ᴅᴇɪɴᴇ ᴘᴇʀꜱöɴʟɪᴄʜᴇɴ ᴢɪᴇʟᴇ?

B. M.: Für die Mannschaft ist hohes Ziel, die Playoffs zu erreichen. Für mich ist es wichtig, dass ich mich weiter entwickeln und ich mit meinem Spiel der Mannschaft helfen kann.

ʜᴀɴᴅ ᴀᴜꜰꜱ ʜᴇʀᴢ, ᴏꜰꜰ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ ɪꜱ ʙᴇꜱᴛ ꜱᴇᴀꜱᴏɴ = ᴄʜɪʟʟɪɴ’ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ ᴏᴅᴇʀ ɴᴀᴄʜ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ ɪꜱᴛ ᴠᴏʀ ᴅᴇʀ ꜱᴀɪꜱᴏɴ = ꜱᴏᴍᴍᴇʀᴛʀᴀɪɴɪɴɢꜱ-ᴍᴀʟᴏᴄʜᴇʀ?

B. M.: Ganz klar: nach der Saison ist vor der Saison!

ᴡɪʟʟꜱᴛ ᴅᴜ ɴᴏᴄʜ ᴇɪɴ ᴘᴀᴀʀ ᴡᴏʀᴛᴇ ᴀɴ ᴅɪᴇ ᴅᴇᴠɪʟꜱꜰᴀᴍɪʟʏ ʀɪᴄʜᴛᴇɴ?

B. M.: Ich freue mich schon riesig auf die kommende Saison – ich hoffe, ihr hattet Alle einen schönen Sommer und hoffe, ich sehe euch zahlreich zum Season-Start in der Eissporthalle.

4686 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten