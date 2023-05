Balcke-Dürr geht mit in die Saison 2023/ 2024

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Name Balcke-Dürr ist mit der Stadt Ratingen ebenso verwurzelt wie die Ice Aliens. Der Hersteller von Komponenten zur Steigerung...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Name Balcke-Dürr ist mit der Stadt Ratingen ebenso verwurzelt wie die Ice Aliens.

Der Hersteller von Komponenten zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion von Emissionen für die Industrie besteht bereits seit mehr als 130 Jahren. Da können die Ice Aliens trotz ihrer abgelaufenen Jubiläumssaison mit 25 Jahren nicht ganz mithalten. Um so mehr freuen sie sich, dass sie auch weiterhin auf die Unterstützung des Ratinger Eishockeys durch die Balcke-Dürr GmbH zählen dürfen, die ihr Engagement um ein weiteres Jahr verlängert hat. So werden die Zuschauer auch in der kommenden Saison den Schriftzug des Unternehmens auf der Bande und der Schulterpartie der Trikots sehen.

Die Ice Aliens bedanken sich für die langjährige Treue und die gute Zusammenarbeit.

