BÃ¤renstarke Grizzyls schicken harmlose Iserlohn Roosters mit einer 7:0 Packung auf die Heimreise

Artikel anhören Wolfsburg. (MK) Klarer Start-Ziel-Sieg für die Grizzlys Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters. Mit 7:0 fegten die Niedersachsen die Sauerländer aus der Halle....

Artikel anhören Artikel anhören

Wolfsburg. (MK) Klarer Start-Ziel-Sieg für die Grizzlys Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters. Mit 7:0 fegten die Niedersachsen die Sauerländer aus der Halle.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß: Wilkie (3.) fing einen Pass von Sebok ab und ließ Iserlohns Keeper Jenike mit einem platzierten Schuss ins linke Eck aus der zentralen Position keine Chance. Die Grizzlys bauten zunehmend Druck auf. Shinkaruks Strafe (9.) konnten sie aber nicht zum zweiten Treffer ausnutzen. Die nächste Hinausstellung gegen Iserlohns ungarischen Stürmer Sebok nutzten die Hausherren dann aber zum 2:0 (13.) durch White, der einen Abpraller verwertete. Wolfsburgs Angriffswirbel wurde nur sehr kurz durch eine Hinausstellung gegen Feser (16.) unterbrochen. Iserlohns Dal Colle scheiterte an Strahlmeier und den Konter nagelte Beaudin in Unterzahl nach Zuckerpass von White zum 3:0 ins Netz des chancenlosen Jenike.

Die Gäste versuchten im zweiten Abschnitt den im Anfangsdrittel so extrem tempo- und laufstarken Grizzlys etwas den Speed zu nehmen. Die ließen sich aber wenig beeindrucken. Machacek (24.) scheiterte am starken Iserlohner Goalie Jenike. Eliots Strafe (26.) überstanden die Roosters ohne Gegentreffer. Chrobots „Touch“ (28.) mit Iserlohns Goalie Jenike brachte die Gäste ins Powerplay, was aber eher harmlos verlief. Wieder vollzählig schloss Wolfsburgs Comebacker Braun einen Konter (31.) zum 4:0 ab. Ugbekile und Sebok (beide 33.) prüften Wolfsburgs souveränen Nationalkeeper Strahlmeier, der aber sehr aufmerksam parierte. Nach einem Zweikampf zwischen Martinovic und LeBlanc gerieten die beiden ein wenig handfester aneinander, was ihnen dann auch jeweils zwei Strafminuten einbrachte. In der Schlussphase des Drittels konnten sich die Iserlohner etwas mehr in der Offensive zeigen. Während Shinkaruks nächster Strafe (38.) scheiterte Boland in Unterzahl für die Gäste. Die Hausherren spulten allerdings ihr Spiel weiter runter: Shinkaruk hatte gerade den ersten Fuß wieder auf dem Eis, als Schinko auf 5:0 erhöhte. Drittelpause!

Keine zweieinhalb Minuten nach Wiederbeginn klingelte es erneut im Iserlohner Kasten. Wilkie erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 6:0. Der VW-Motor lief weiter wie am Schnürchen. Machacek klinkte in der 47. Minute nach starker Vor(lauf)arbeit von Button zum 7:0 ein. Sebok (55.) konnte aus dem Slot Strahlmeier nicht den Shutout nehmen. Wolfsburgs Torhunger war gestillt. Souverän spielte das Stewart-Team die Zeit herunter und schenkte ihrem Goalie Strahlmeier den Shutout. Ein Sieg; der für die sehr starken Grizzlys sogar in der Höhe verdient war. Der Wolfsburger Motor, er läuft und läuft und läuft an diesem Wochenende nach dem Sieg in Düsseldorf auf Hochtouren.

Die Grizzlys bringen sich mit dem Sieg auf Platz drei der DEL-Tabelle in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Berlin und Bremerhaven. Iserlohn bleibt Vorletzter. Im dritten Spiel unter der Regie von Interims-Headcoach Pierre Beaulieu war es die erste Niederlage für die Roosters. Hunter Shinkaruk, Stürmer der Sauerländer, bezeichnete das Spiel seines Teams als nicht akzeptabel. Es würde mit der mentalen Bereitschaft schon vor dem Spiel beginnen, so der Stürmer bei MagentaSport.

Am Dienstag geht es für Iserlohn mit dem Heimspiel gegen München weiter. Wolfsburg ist am Mittwoch in Ingolstadt zu Gast.

Tore Wolfsburg: 1:0 Wilkie (3.), 2:0 (13.) White (Archibald, Machacek), 3:0 (17.) Beaudin (White), 4:0 (31.) Braun (Feser, Schinko), 5:0 (40.) Schinko (Wilkie, Zajac), 6:0 (43.) Wilkie (Chrobot, Beaudin), 7:0 (47.) Machacek (Button).

Strafen: 6 – 10

Schüsse: 47 – 15

Zuschauer: 3322

Grizzlys: Strahlmeier – Ramage, Zajac; O´Connor, Krupp; Button, Wurm; Martinovic – Machacek, Miele, White; Archibald, Feser, Schinko; Chrobot, Beaudin, Wilkie; Dumont, Kneisler, Braun

Iserlohn: Jenike – Thomas, Ugbekile; Eliot, Bender; Quaas, Rausch; Broda – Boland, Sebok, Dal Colle; Jentzsch, Cornel, Shinkaruk; Ziegler, LeBlanc, Schiemenz; Rutkowski, Jahnke, Elias

5959 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten