Bären und Jungadler kooperieren

Neuwied. (PM EHC) Es ist eine Win-win-Entscheidung für beide Seiten.

Der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim haben eine Kooperations-Vereinbarung für die neue Saison unterschrieben, in deren Rahmen junge Talente aus dem Mannheimer DNL-Team mit einer Förderlizenz den Bären zur Verfügung stehen. „Wir sind froh, direkt im ersten Jahr nach unserer Rückkehr in die Oberliga einen Förderlizenz-Kooperationspartner gefunden zu haben – und mit Mannheim direkt sogar einen der, wenn nicht sogar den renommiertesten Nachwuchsvereinen in Deutschland“, sagt EHC-Manager Carsten Billigmann. Die Jungadler gewannen zuletzt zweimal in Folge die deutsche Meisterschaft in der U20.

Eine Liste mit acht Spielern haben die Mannheimer zusammengestellt, die in der Oberliga für die Bären lizenziert werden, hier zusätzliche Spielpraxis erhalten und wichtige Erfahrungen auf gutem Niveau sammeln. Neuwied erwartet im Gegenzug tolle Talente, die zusätzlichen frischen Wind ins Team einbringen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Mannheim mit unserer Philosophie überzeugen konnten“, so Billigmann.

Mit dieser Zusammenarbeit erlebt die Kooperation zwischen beiden Vereinen ganz zur Freude von Carsten Billigmann und Jungadler-Vorstandsmitglied Claudio Preto ein Revival. Schon in der letzten Oberliga-Saison der Bären vor neun Jahren mache man gemeinsame Sache. Damals stellten die Jungadler dem EHC Maurice Keil, Dimitry Butsch und Dennis Wengrzik zur Verfügung. Wengrzik arbeitet inzwischen in der Organisation der Jungadler im Bereich der Verwaltung. Und noch eine Verbindung zwischen EHC und Mannheim: Leon Hamann, Sohn des langjährigen Bären-Angreifers Willi Hamann, spielt inzwischen in der U20 der Jungadler.

„Für die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler ist der Übergang vom Nachwuchs- in den Seniorenbereich ein entscheidender Schritt. Die Kooperation mit dem EHC Neuwied eröffnet unseren Talenten die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Herren-Eishockey zu sammeln und sich auf diesem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für beide Vereine einen Mehrwert schafft und freuen uns auf einen offenen und vertrauensvollen Austausch. Gemeinsam möchten wir jungen Spielern die bestmöglichen Voraussetzungen bieten, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen“, so Preto.

142 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht