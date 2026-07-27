Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord EHC Neuwied Bären und Jungadler kooperieren
EHC Neuwied

Bären und Jungadler kooperieren

27. Juli 20261 Mins read120
Share
Spieler von den Jungadler Mannheim feiern die Meisterschaft - © Mathias Renner / City-Press
Share

Neuwied. (PM EHC) Es ist eine Win-win-Entscheidung für beide Seiten.

Der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim haben eine Kooperations-Vereinbarung für die neue Saison unterschrieben, in deren Rahmen junge Talente aus dem Mannheimer DNL-Team mit einer Förderlizenz den Bären zur Verfügung stehen. „Wir sind froh, direkt im ersten Jahr nach unserer Rückkehr in die Oberliga einen Förderlizenz-Kooperationspartner gefunden zu haben – und mit Mannheim direkt sogar einen der, wenn nicht sogar den renommiertesten Nachwuchsvereinen in Deutschland“, sagt EHC-Manager Carsten Billigmann. Die Jungadler gewannen zuletzt zweimal in Folge die deutsche Meisterschaft in der U20.

Eine Liste mit acht Spielern haben die Mannheimer zusammengestellt, die in der Oberliga für die Bären lizenziert werden, hier zusätzliche Spielpraxis erhalten und wichtige Erfahrungen auf gutem Niveau sammeln. Neuwied erwartet im Gegenzug tolle Talente, die zusätzlichen frischen Wind ins Team einbringen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Mannheim mit unserer Philosophie überzeugen konnten“, so Billigmann.

Mit dieser Zusammenarbeit erlebt die Kooperation zwischen beiden Vereinen ganz zur Freude von Carsten Billigmann und Jungadler-Vorstandsmitglied Claudio Preto ein Revival. Schon in der letzten Oberliga-Saison der Bären vor neun Jahren mache man gemeinsame Sache. Damals stellten die Jungadler dem EHC Maurice Keil, Dimitry Butsch und Dennis Wengrzik zur Verfügung. Wengrzik arbeitet inzwischen in der Organisation der Jungadler im Bereich der Verwaltung. Und noch eine Verbindung zwischen EHC und Mannheim: Leon Hamann, Sohn des langjährigen Bären-Angreifers Willi Hamann, spielt inzwischen in der U20 der Jungadler.

„Für die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler ist der Übergang vom Nachwuchs- in den Seniorenbereich ein entscheidender Schritt. Die Kooperation mit dem EHC Neuwied eröffnet unseren Talenten die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Herren-Eishockey zu sammeln und sich auf diesem Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für beide Vereine einen Mehrwert schafft und freuen uns auf einen offenen und vertrauensvollen Austausch. Gemeinsam möchten wir jungen Spielern die bestmöglichen Voraussetzungen bieten, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen“, so Preto.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

142
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Schweiz: Roster-Update für das Prospect Camp in Davos

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC NeuwiedTransfer-News

Handschuh kommt als Meister und Ex-DEL-Spieler zu den Bären

Neuwied. (PM EHC) Wenn der EHC Neuwied am 16. September mit dem...

By10. Juli 2026
! +DeutschlandEHC Neuwied

Bären erhalten Oberliga-Lizenz und erwarten am 16. September die Füchse Duisburg

Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied hat es seit Beginn der Woche...

By2. Juli 2026
EHC NeuwiedTransfer-News

Ein Verteidiger mit Zug nach vorn und ein weiterer Verteidiger mit DEL2-Erfahrung kommen nach Neuwied

Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied hat für die Saison 2026/27 den...

By2. Juli 2026
EHC NeuwiedTransfer-News

Esche: Zurück aufs Eis, zurück in die Oberliga

Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied kann einen seiner deutschen Top-Verteidiger mit...

By25. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten