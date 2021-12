BÃ¤ren geben sich erst im PenaltyschieÃŸen geschlagen

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Was für ein Spiel; Bären unterliegen erst im Penaltyschießen gegen Lauterbach mit 4:5 (2:1,1:2,1:1,0:1) Oftmals wird Kampf und Leidenschaft...

Oftmals wird Kampf und Leidenschaft mit einem positiven Ergebnis belohnt, so auch am 3. Advent. Der Eifel-Tatort, welcher zu dieser Uhrzeit zumeist im TV läuft, fand dieses mal in der Eishalle Bitburg statt. Die Zuschauer vor Ort bekamen ein sehr gutes und spannendes Eishockeyspiel geboten, in welchem die Eifel-Mosel Bären den Lauterbach Luchsen nicht nur die Stirn, sondern bis zum Ende einen intensiven Abnutzungskampf boten, welcher am Ende mit einen Punkt belohnt wurde.

Den Hausherren war es vorbehalten, den ersten Treffer des Abends zu erzielen. Stefan Wanken traf in der 5. Minute zum 1:0 für die Bären. Im weiteren Spielverlauf ging es hin und her, wobei beide Torhüter ihr können zeigen konnten. In der 17. Minute sollte es noch besser kommen für die Bären. Bastian Arend markierte das 2:0, was sicherlich nur die größten Optimisten so auf dem Zettel hatten. Beide Teams spielten trotz viel Power und Leidenschaft fair und vermieden unnötige Strafzeiten. Im ersten Drittel gab es lediglich einmal Überzahl für die Gäste. Jedoch genau diese nutzen die Gäste aus Lauterbach für ihren ersten Treffer. Tobias Schwab vollstreckte in der 19. Minute zum 2:1. Im Mitteldrittel war es erneut Schwab (an diesem Abend an allen Treffern beteiligt) der zum 2:2 ausgleichen konnte. Wie schon bei seinem ersten Treffer waren die Luchse in der 27. Minute ein Spieler mehr auf dem Eis. Gerade einmal 1 Minute später stand es auf einmal 2:3. Julian Grund ließ die mitgereisten Fans der Luchse über die erstmalige Führung jubeln. Wer nun dachte das Spiel wäre vollends zu Gunsten der Gäste gekippt der irrte. In der 31. Minute traf Ronny Hähnel zum 3:3. Mit diesem Zwischenstand startete auch der letzte Abschnitt. Lauterbach zog hier nochmal das Tempo an aber die Bären stemmten sich mit allem dagegen was sie an Kampf und Willensstärke hatten. Dennoch gingen die Gäste in der 53. Minute mit 3:4 in Führung. Michael Kuhn traf, wie so oft an diesem Abend aus Sicht der Gäste, in Überzahl. Wer aber nun dachte, dass Lauterbach dieses Ergebnis bis zum Ende halten, und somit das Spiel gewinnen würde, der hatte die Rechnung ohne die Bären gemacht. In der 56. Minute kam das Team von Trainer Janega erneut zurück und traf zum umjubelten 4:4. Als dann kurz vor dem Ende die Bären zum einzigsten Mal (!!) an diesem Abend in Überzahl spielen durften, wäre sogar mit einem weiteren Treffer der Sieg möglich gewesen. Doch es kam wie es wohl kommen sollte und das abschließende Penaltyschiessen musste über Sieger und Verlierer dieser Partie entscheiden. Diese „Lotterie“ gewannen am Ende die Luchse, welche sich letztendlich über den Sieg und die 2 Punkte freuen konnten.

Auch wenn es am Ende für die Bären nicht zum Sieg reichte, war es eigentlich ein gewonnener Punkt. Wer vor der Partie auf einen Punktgewinn der Bären gewettet hätte, wäre sicherlich verwundert angeschaut worden. Gegen einen Gegner der aufgrund der Voraussetzungen und der Bedingungen sicherlich favorisiert war, lieferte das Team von Trainer Micha Janega eine der Besten, wenn nicht sogar die beste Saisonleitung ab. Die Bären steckten nie auf und setzten zeitgleich viele Nadelstiche. Auch wenn Lauterbach spielerisch den reiferen Eindruck erweckte, muss man am Ende auch festhalten, dass immerhin 3 der 4 Tore „nur“ in Überzahl fielen. Neben einer geschlossenen Teamleistung zeigte Torhüter Daniel Petry eine Top-Partie. Im solchen Spielen braucht man auch immer einen sicheren Rückhalt. Bereits nächste Woche sehen sich beide Teams in Lauterbach wieder.

Tore: 1:0 (5.) Stefan Wanken

2:0 (17.) Bastian Arend (Stefan Wanken, Roderick Johnson)

2:1 (19.) Tobias Schwab (Tavish Davidson) +1

2:2 (27.) Tobias Schwab (Matyas Welser) +1

2:3 (28.) Julian Grund (Tobias Schwab, Matyas Welser)

3:3 (31.) Ronny Hähnel (Stefan Lenk)

3:4 (53.) Michael Kuhn (Andre Bruch, Tobias Schwab) +1

4:4 (56.) Stefan Wanken (Ronny Hähnel, Bastian Arend)

4:5 (GWG) Matyas Welser P