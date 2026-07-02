Bären erhalten Oberliga-Lizenz und erwarten am 16. September die Füchse Duisburg

Neuwied. (PM EHC) Der EHC Neuwied hat es seit Beginn der Woche schwarz auf weiß und kann auf diese Nachricht getrost anstoßen: Die Bären spielen nach drei Jahren in der CEHL (NL/B/D) in der Eishockey-Saison 2026/27 wieder drittklassig in der Oberliga Nord.

Das Zulassungs-Gremium des Deutsche Eishockey-Bundes (DEB) erteilte den Deichstädtern nach dem prüfenden Zulassungsverfahren die Lizenz ohne Auflagen. Genauso wie 25 anderen Mannschaften, die ihre Meldung abgegeben hatten. Der EHC ist der einzige Neuling beziehungsweise Rückkehrer in der Nordstaffel, in der er zuletzt in der Saison 2015/16 spielte. „Wir sind überglücklich, der Region ab September wird tolle Spiele in der 3. Liga zu präsentieren. Alle, die dazu beigetragen haben, können stolz auf sich sein. Dazu zählen Spieler, Fans und Vorstand genauso wie unsere Unterstützer, die eine kontinuierliche Entwicklung unseres EHC ermöglichten“, sagt Manager Carsten Billigmann. „Ja, wir haben die Lizenz erhalten, und werden damit arbeiten, was die Mittel hergeben. Um unseren Standort weiter zu stärken und unseren erfolgreichen Trend auch in der Oberliga fortsetzen zu können, brauchen wir weiterhin die Unterstützung von allen Seiten: Abgeschlossene Vereinsmitgliedschaften, Kauf von Dauerkarten, Sponsoring-Leistungen – jeder Beitrag macht unseren EHC bereit für die Zukunft.“

Deutschlandweit erstes Saisonspiel steigt in Neuwied: „Eine tolle Bühne für uns“

Am Mittwoch, 16. September, blickt ganz Eishockey-Deutschland an den Mittelrhein. Die Bären sind beim offiziellen Oberliga-Eröffnungsspiel Gastgeber für die Füchse Duisburg. Es wird das erste Punktspiel in ganz Deutschland in der Runde 2026/27 sein – noch bevor im Süden Kaufbeuren und Bad Tölz einen Tag später aufeinandertreffen, und DEL sowie DEL2 am 18. September ihren Betrieb aufnehmen. „Eine tolle Bühne für uns“, ist die Vorfreude bei Manager Billigmann groß. Der komplette Spielplan wird zeitnah veröffentlicht.

„Wir freuen uns, allen 26 gemeldeten Vereinen die Zulassung für die Spielzeit 2026/27 erteilen zu können. Besonders erfreulich ist, dass die Oberliga Nord in der kommenden Saison wieder mit der Sollstärke von zwölf Mannschaften an den Start gehen kann“, sagt Jonas Schwarzfischer, der Leiter des Oberliga-Spielbetriebs. „Die Zusammensetzung der beiden Staffeln verspricht auch in der kommenden Spielzeit zahlreiche spannende und sportlich hochklassige Begegnungen. Wir sind überzeugt, dass sich die Fans auf attraktiven Eishockeysport freuen dürfen.“ Im Süden sind DEL2-Absteiger ESV Kaufbeuren, der Heilbronner Eishockey Club Falken und die HC Tigers (ehemals EC Bregenzerwald) aus Österreich neu dabei.

Das sind die Gegner der Bären in der Oberliga Nord: Herner EV, Hammer Eisbären, Füchse Duisburg, Rostock Piranhas, Hannover Indians, TecArt Black Dragons Erfurt, Saale Bulls Halle, Hannover Scorpions, Icefighters Leipzig, Tilburg Trappers, Herford Ice Dragons.



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