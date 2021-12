Bad TÃ¶lz: Vorweihnachtliche Bescherung gegen Frankfurt

Bad Tölz. (PM Löwen) Der nächste Kracher, den die Tölzer Löwen aufs Eis zaubern! Nach dem 6-Punkte-Wochenende gegen Landshut und Freiburg wird auch Spitzenreiter...

Bad Tölz. (PM Löwen) Der nächste Kracher, den die Tölzer Löwen aufs Eis zaubern! Nach dem 6-Punkte-Wochenende gegen Landshut und Freiburg wird auch Spitzenreiter Frankfurt in der heimischen RSS-Arena besiegt.

Das Ganze nach 0:2-Rückstand und mit 13 Feldspielern. “Gegen Landshut waren wir auch mit zwei Toren hinten, aber die Jungs geben nicht auf”, so ein stolzer Kevin Gaudet nach dem Spiel. Am Ende gewannen die Buam mit 3:2. Ein großer Gewinn für die Löwen war die Rückkehr von Marcus Götz und Tom Horschel. “Beide haben geholfen. Wir haben Männer-Körper gebraucht”, so Gaudet. Alleine schon um die Eiszeit der restlichen Spieler zu verkürzen, waren die beiden Löwen Gold wert. So minimierten sich individuelle Fehler im Tölzer Team deutlich. Gravierende Fauxpas wurden ab dem zweiten Drittel praktisch komplett eingestellt. Nur zu Beginn begangen die Buam zwei vermeidbare Fehler.

“Das wurde von Frankfurt direkt genutzt”, stellte auch Gaudet fest. Nach zehn Minuten ohne Großchancen nutzten Manuel Strodel und Yannick Wenzel beide freistehend Konter zum 0:2. Bad Tölz eigentlich auch in den ersten zwanzig Minuten defensiv konzentriert. Bei Offensivversuchen liefen sie aber eben jene zweimal ins offene Messer. Auf der Habenseite stand ein Tor von Tyler McNeely, der sich die Scheibe im Forecheck selbst eroberte und dann mustergültig von Cam Spiro bedient wurde. Im Mitteldrittel weiter ein ausgeglichenes Spiel. Es brauchte einen Geniestreich von Markus Eberhardt, der zum nächsten Tor der Begegnung führte. Der Verteidiger fuhr bei einem schnellen Tölzer Gegenzug mit Tempo auf den starken Frankfurter Goalie Jake Hildebrand zu. Statt selbst abzuschließen, gab es aber den Ansatz eines Bauerntricks, der zu einem Pass für Dennis Miller wurde. Hildebrand kam nicht mehr in die Situation und auch die Gegenspieler waren aus dem Spiel genommen – die Augsburger Leihgabe musste nur noch ins leere Tor vollenden.

“Nach dem 2:2 war es ein offenes Spiel, Kampf pur. Wir hatten ein paar Big Saves von Jimmy, ein großer Sieg für uns”, freute sich Gaudet. Die starken Paraden des Tölzer Goalies besonders nach der schwarz-gelben Führung. Diese kam durch Lubor Dibelka zustande. Gerade einmal zwanzig Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, als der Routinier einen Traumpass von Spiro und die Strafe gegen Maginot nutzte, um zum Game Winner einzuschieben. Das dritte wirklich schön herausgespielte Tor aus Tölzer Sicht – erneut war Hildebrand durch punktgenaues Passspiel komplett aus der Situation genommen worden. Mit insgesamt 12:5-Torschüssen im Schlussdrittel ließen die Tölzer ihre Raubtierkollegen aus Hessen nie dauerhaften Druck entfalten. Die einzige echte Großchance verteilte Hertel stark gegen Faber. So blieb es beim verführten Weihnachtsgeschenk von den Tölzer Löwen an ihre Fans.

“Ich bin überstolz auf mein Team”, lautete das Fazit von Kevin Gaudet. _

