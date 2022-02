Bad TÃ¶lz: Vertrag mit Grant Besse aufgelÃ¶st

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben den Vertrag mit Grant Besse aufgelöst. Der 27-jährige Außenstürmer war vor der aktuellen Saison 2021/22 zu...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben den Vertrag mit Grant Besse aufgelöst.

Der 27-jährige Außenstürmer war vor der aktuellen Saison 2021/22 zu den Tölzer Löwen gewechselt. Zuvor hatte der US-Amerikaner für IF Björklöven in Schweden und die Vienna Capitals in Österreich gespielt. Besse lief insgesamt 17 Mal für die Löwen in der DEL2 auf, erzielte fünf Treffer und lieferte neun Vorlagen.

Aufgrund einer Kopfverletzung konnte Besse seit November 2021 nicht mehr aufs Eis gehen. Inzwischen ist er bereits in seine Heimat zurückgekehrt.

Die Tölzer Löwen wünschen Grant Besse für seine Zukunft nur das Beste und bedanken sich für den Einsatz in dieser Saison.

Löwen reisen nach Dresden-Niederlage nach Heilbronn

Für die Tölzer Löwen geht es diese Woche Schlag auf Schlag. Am Dienstagabend musste man sich in der heimischen RSS-Arena den Eislöwen Dresden mit 1:8 geschlagen geben. Bereits zwei Tage später sind die Löwen bei den Heilbronner Falken zu Gast und wollen dann, hoffentlich mit dem einen oder anderen Rückkehrer im Team, Zählbares mit an die Isar nehmen.

Auch wenn es das Ergebnis nicht vermuten lässt, die ersten 30 Minuten des Heimspiels gegen die Dresdner Eislöwen waren spannend und die Tölzer Löwen zeigten eine gute Leistung. Im ersten Drittel egalisierten sich die Teams weitgehend. Der Spitzenreiter aus Dresden hatte etwas mehr Möglichkeiten und führte nach einem Powerplay-Treffer zur ersten Pause mit 0:1. 29 Minuten waren gespielt, als Pascal Aquin ein Tölzer Überzahl zum 1:1 nutzte, anschließend hatten die Hausherren sogar die Chance zur Führung. Doch dann zeigte Dresden seine ganze Klasse, traf in Unterzahl zum 1:2 und legte bis Drittelende noch vier weitere Treffer nach. Im Schlussabschnitt machte Dresden dann den 1:8-Erfolg perfekt. Letztlich scheiterten die Hausherren an einer starken Dresdner Mannschaft, gegen die es am Ende einfach nichts zu holen gab.

„Im ersten Drittel haben wir nicht viel zugelassen, eine dumme Strafe genommen und sind dafür bestraft wurden. Das zweite Drittel war sehr gut, wir machen das 1:1 und haben zwei Mal das 2:1 auf dem Schläger. Dann haben wir das Spiel in fünf Minuten verloren. Erst durch den Fehler, der in Überzahl zum 1:2 führt und dann durch zwei dumme Strafen hintereinander.“, resümierte Löwen-Coach Kevin Gaudet.

Bereits am Donnerstag reisen die Tölzer Cracks nach Heilbronn. Dort wird um 20:00 Uhr die nächste Partie angepfiffen. „Es wird schwer, wir spielen jeden zweiten Tag und haben wenig Spieler. Wir können nur hoffen, dass am Donnerstag Spieler zurückkommen.“, sagt Gaudet. Bei Dennis Miller und Tyler McNeely gibt es Hoffnung, dass sie in Heilbronn wieder mit dabei sein können.

Die Falken sind der direkte Tabellennachbar und liegen in der aktuellen Tabelle zwei Punkte vor den Tölzern auf Platz zehn. Ein Sieg wäre also im Hinblick auf die Pre- Play-off-Plätze extrem wichtig.

Die besten Scorer der Hausherren sind die beiden Kanadier Jeremy Williams (34 Spiele/ 18 Tore/ 30 Assists) und Judd Blackwater (34/22/18), sowie Julian Lautenschlager (35/13/27). Die Powerplay-Quote ist mit 20,9 Prozent Erfolgsquote einer der Top-Werte in der DEL2. Allerdings verlor auch das Team von Trainer Jason Morgan vier der letzten fünf Spiele. Mit einer starken Leistung und einem hoffentlich wieder breiterem Kader sollte für die Tölzer also alles drin sein.

Tölzer Löwen – Dresdner Eislöwen 1:8 (0:1/1:5/0:2)

Torfolge: 0:1 (11.) Andres (Kuhnekath, Knackstedt) 5-4 PP, 1:1 (29.) Aquin (Brandl, Dibelka) 5-4 PP, 1:2 (33.) Knackstedt (Karlsson) 4-5 SH, 1:3 (35.) Andres (Kuhnekath) 5-3 PP, 1:4 (36.) Knackstedt 5-4 PP, 1:5 (39.) Karlsson (Drews), 1:6 (39.) Walther (Drews), 1:7 (47.) Suvanto (Kuhnekath, Rundqvist), 1:8 (59.) Mrazek

Strafen: ECT 24 – DRE 10

Schüsse: ECT 26 – DRE 37

Zuschauer: 480