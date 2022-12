Bad TÃ¶lz: Stadionname â€žHacker-Pschorr Arenaâ€œ kehrt zurÃ¼ck

Bad Tölz. (PM Löwen) Nach einigen Jahren Pause heißt das Eisstadion in Bad Tölz ab sofort wieder „Hacker-Pschorr Arena“. „Ich freue mich, dass es...

Bad Tölz. (PM Löwen) Nach einigen Jahren Pause heißt das Eisstadion in Bad Tölz ab sofort wieder „Hacker-Pschorr Arena".

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, unseren langjährigen treuer Partner „Hacker-Pschorr“ wieder sichtbar am Eisstadion zu zeigen. Uns war es wichtig, hier ein Zeichen nach außen zu setzen, denn die Hacker-Pschorr Arena und die Tölzer Löwen verbindet viele erfolgreiche Zeiten. Gerade jetzt zu den bevorstehenden Derbys gegen Rosenheim und Riessersee sollen unsere Zuschauer wieder in die „Alte Heimat“ strömen. Bedanken möchte ich mich auch bei RSS Umzüge, die den Stadionnamen wieder zurückgegeben haben und uns trotzdem weiter als Sponsor erhalten geblieben sind,“ so Geschäftsführer Ralph Bader.

„Die Tölzer Löwen und die Hacker-Pschorr Brauerei sind seit vielen Jahren verbunden. Diese Partnerschaft führen wir gerne fort. Umso mehr freuen wir uns, dass jetzt auch die Heimspielstätte wieder Hacker-Pschorr Arena heißt. Wir hoffen natürlich, dass dieser Name besonders bei den Fans noch oder schnell wieder geläufig ist. Sozusagen als „sichtbares Zeichen“ lassen wir gerade ein Graffiti mit dem Schriftzug an der Halle anbringen. Mir gefällt besonders, wie es die Dynamik des Eishockeys ausdrückt. Am Freitag soll es fertig sein und die vielen Zuschauer, die gegen Rosenheim erwartet werden, können sich gleich selbst ein Bild machen,“ so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer Hacker-Pschorr Bräu München.

Zum Oberlandderby gegen Rosenheim am Freitag, 23.12.22 sind bereits mehr als 2700 Karten verkauft. Wir bitten unsere Zuschauer noch bis Freitag früh sich die Karten online zu sichern. Karten gibt es auch noch bis Freitag in der Geschäftsstelle von 9 bis 13 Uhr oder am Spieltag an der Abendkasse, die bereits ab 17 Uhr geöffnet ist.