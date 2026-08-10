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Tölzer Löwen

Bad Tölz: Pressekonferenz, öffentliches Training und Fanstammtisch

10. August 20261 Mins read153
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Hacker Pschorr Arena - Bad Tölz
© by Eishockey-Magazin (MK)
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Bad Tölz. (PM Löwen) Den 16. August müssen sich alle Löwenfans dick im Kalender markieren – an diesem Tag geben die Tölzer Löwen im Rahmen einer Pressekonferenz um 14:30 Uhr Einblick in die Zukunftsplanungen und stellen das neue Trikot für die Spielzeit 26/27 vor.

Im Anschluss präsentiert sich die Mannschaft ab 16 Uhr zum öffentlichen Eistraining in der Hacker-Pschorr Arena. Sowohl die Pressekonferenz als auch das Eistraining werden von Pressesprecher Florian von Guttenberg begleitet, moderiert und live bei YouTube übertragen. Zuletzt möchten wir alle Fans zum anschließenden Fanstammtisch ab ca. 18:30 Uhr in der Stadionwirtschaft ´s vierte Drittel einladen, um uns auszutauschen und Fragen der Fans zu beantworten. Neben den Verantwortlichen werden auch Trainer Axel Kammerer und eine Auswahl der Spieler Rede und Antwort stehen.

Während der kompletten Veranstaltung gibt es zudem die Möglichkeit, bereits bestellte Dauerkarten abzuholen und so dem großen Andrang am ersten Spieltag zu entgehen.

Am 22. August folgt dann die große Saisoneröffnungsfeier in der Bad Tölzer Marktstraße ab 15 Uhr. Ab 16 Uhr wird das Team vorgestellt, im Anschluss gibt es eine Autogrammstunde. Von 18 bis 20 Uhr spielt die Tölzer Nachwuchsband „Bouldercage“ live. Für Essen und Getränke wird dank der Partner vor Ort gesorgt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

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