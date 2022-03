Bad TÃ¶lz: Endlich wieder Eishockey fÃ¼r alle Fans â€“ KÃ¤mpfen bis zum Ende fÃ¼r die zweite Liga

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen empfangen am Sonntag, 03.04.2022, um 18:30 Uhr in der RSS-Arena die Bayreuth Tigers zu Spiel zwei der...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen empfangen am Sonntag, 03.04.2022, um 18:30 Uhr in der RSS-Arena die Bayreuth Tigers zu Spiel zwei der entscheidenden Play-down-Serie um den Klassenerhalt in der DEL 2. Spiel eins findet bereits am Freitag, 01.04.2022, um 20 Uhr in Bayreuth statt.

Am Sonntag können endlich wieder alle Löwen-Fans ihr Team in der RSS-Arena unterstützen. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen und keine Maskenpflicht mehr!

Der Ticketvorverkauf für das Heimspiel am Sonntag läuft bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen und über den Ticket-Shop auf unserer Homepage unter https://www.ticket-onlineshop.com/ols/toelz/de/tickets/channel/shop/index sowie an der Abendkasse.

Hier alle Spieltermine der Best-of-Seven-Serie gegen die Bayreuth Tigers:

Freitag, 01.04.2022, 20:00h, Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen

Sonntag, 03.04.2022, 18:30h, Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers

Dienstag, 05.04.2022, 20:00h, Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen

Freitag, 08.04.2022, 19:30h, Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers

Sonntag, 10.04.2022, 17:00h, Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen (falls nötig)

Dienstag, 12.04.2022, 19:30h, Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers (falls nötig)

Donnerstag, 14.04.2022, 20:00h, Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen (falls nötig)