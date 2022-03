Bad TÃ¶lz: Ein starkes Drittel reicht nicht â€“ AuswÃ¤rtsspiel in Freiburg

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen konnten ihre Negativ-Serie nach der Corona-Zwangspause auch beim Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren nicht beenden und mussten...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen konnten ihre Negativ-Serie nach der Corona-Zwangspause auch beim Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren nicht beenden und mussten sich am Ende vor einer ansprechenden Kulisse von 1.015 Zuschauern in der heimischen RSS-Arena mit 1:5 geschlagen geben.

Die Tölzer konnten mit den beiden Rückkehrern Nico Kolb und Cam Spiro antreten und boten drei komplette Reihen auf. Im ersten Drittel zeigten die Löwen eine starke Leistung, hatten die Partie weitgehend im Griff und gingen kurz vor der Pause durch einen Treffer von Ian Brady auch verdient in Führung. Ab dem zweiten Abschnitt schwanden dann bei den Hausherren aber immer mehr die Kräfte und Kaufbeuren übernahm das Zepter. Bis zum zweiten Pausentee stand es 1:2, was auch verdient war, obwohl auch die Löwen noch einige gute Chancen hatten, diese allerdings nicht nutzen konnten. Auch das Scheibenglück war nicht gerade auf Seiten der Hausherren. Im letzten Drittel machte der ESV den Deckel drauf und schraubte das Ergebnis auf 1:5 in die Höhe. Besonders bitter für die Buam ist neben der Niederlage die Verletzung von Youngster Alexander Fichtner, der im Schlussabschnitt das Eis mit Verdacht auf Innenband-Riss vorzeitig verlassen musste.

„Das erste Drittel war sehr gut von uns, wir wollten unbedingt einen Sieg holen. Aber wir haben ein Problem damit Tore zu schießen und der Torwart von Kaufbeuren war sehr stark. Im zweiten Drittel ging es hin und her, dann haben wir durch einen blöden Fehler das zweite Gegentor kassiert. Im letzten Drittel hatten wir keine Power mehr. Die Mannschaft ist nach Corona noch nicht fit genug, um drei Drittel auf diesem Tempo zu spielen“, resümierte Löwen-Coach Kevin Gaudet nach der Partie.

Am Donnerstagabend wartet das nächste Match auf die Löwen. Um 19:30 Uhr sind sie bei den Wölfen Freiburg zu Gast und werden alles versuchen, um wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. „Wir brauchen unbedingt einen Sieg für das Gefühl“, weiß Gaudet. Freiburg liegt aktuell mit einem Punkteschnitt von 1,4 auf Rang neun und kämpft noch um das Heimrecht in den Pre-Play-offs. Die besten Scorer der Hausherren sind Tyson McLellan (49 Spiele/ 21 Tore/ 37 Assists/ 58 Punkte), Nick Pageau (43/10/28/38) und Scott Allan (39/16/17/33). Im Tor steht aktuell Luis Benzig, der auf einen Gegentorschnitt von 3,33 kommt. Die bisherigen Vergleiche gewannen allesamt die Tölzer. In Freiburg siegte man mit 7:4, zu Hause mit 7:3 und 8:5.

Die Statistik zum Spiel:

Tölzer Löwen – ESV Kaufbeuren 1:5 (1:0/0:2/0:3)

Torfolge: 1:0 (20.) Brady (Dibelka, Aquin) 5-4 PP, 1:1 (23.) Schütz (Krauß, Lillich), 1:2 (37.) Voit (Blomqvist, Lehtonen), 1:3 (43.) Lillich (Thiel), 1:4 (45.) Spurgeon (Koziol, Diebolder), 1:5 (51.) Krauß (van der Linde, Höneckl)

Strafen: ECT 4 – ESV 10

Schüsse: ECT 44 – ESV 34

Zuschauer: 1.015