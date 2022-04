Bad TÃ¶lz: Bittere 3:8-Heimpleite gegen die Bayreuth Tigers! NÃ¤chstes Match am Dienstag!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben ihr erstes Heimspiel in der Play-down-Serie gegen die Bayreuth Tigers am Sonntagabend mit 3:8 (0:2/0:4/3:2) verloren....

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben ihr erstes Heimspiel in der Play-down-Serie gegen die Bayreuth Tigers am Sonntagabend mit 3:8 (0:2/0:4/3:2) verloren.

In der heimischen RSS-Arena wurden die Buam von 1.811 Zuschauern lautstark angefeuert, scheiterten aber trotz einer deutlichen Mehrzahl an Abschlüssen an der Effizienz. Bayreuth nutzte seine Chancen hingegen konsequent aus und glich mit dem Sieg die Serie aus. Nun steht es 1:1 und bereits am Dienstag, 5. April 2022, wartet um 20:00 Uhr das dritte Duell in Bayreuth.

Die Tölzer gingen mit dem gleichen Line Up wie beim 3:1-Sieg in Bayreuth zwei Tage zuvor in die Partie. Das Spiel war weitgehend ausgeglichen, die Tore machten aber die Gäste, die bereits nach gut sieben Minuten mit 0:2 führten. In einer intensiven Begegnung versuchten sich die Tölzer im zweiten Durchgang aufzurappeln, liefen aber immer wieder in Konter der Bayreuther. Die Gäste zeigten sich sehr effizient und legten bei sechs Schüssen im zweiten Drittel vier weitere Treffer nach. Beim Stand von 0:6 war die Partie nach 40 Minuten längst entschieden.

Im Schlussdrittel wurden die Buam dann endlich für ihre Offensivbemühungen belohnt. Lubor Dibelka konnte Tigers-Keeper Timo Herden erstmals bezwingen. Markus Eberhardt und Philipp Schlager konnten das Ergebnis mit ihren Treffern etwas freundlicher gestalten. Am klaren Sieg der Gäste änderte aber auch das nichts mehr. Dennoch war es im Zuge der Serie wichtig für das Selbstvertrauen, das letzte Drittel für sich entscheiden zu können.

„Es tut mir echt leid für die Zuschauer, die Stimmung war hervorragend. Das waren vermutlich die meisten Zuschauer in den letzten zwei Jahren, das tut weh. Wir waren nicht bereit für Bayreuths Tempo, sie waren sehr effizient. Nach dem 0:2 haben wir besser gespielt und uns Chancen erspielt, aber Bayreuth hat die Chancen besser ausgenutzt“, sagte Löwen-Coach Kevin Gaudet nach der Begegnung.

„Nach dem guten Start vom Freitag, war das Heimspiel enorm wichtig. Die Mannschaft ist sehr euphorisch in das Spiel gestartet, war aber spielerisch gehemmt. Die Gäste hatten einen perfekten Start und dann war es schwer ins Spiel zurückzukommen. Für die Zuschauer war es schade, dass sie keine bessere Tölzer Mannschaft gesehen haben, aber es steht in der Serie 1:1 und wir fahren am Dienstag selbstbewusst nach Bayreuth“, erklärte Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader.

Am Dienstag steigt in Bayreuth der dritte Vergleich in der Best-of-Seven-Serie. Los geht es um 20 Uhr. Die Partie wird wie immer auf SpradeTV übertragen. Am Freitag empfangen die Löwen dann zum zweiten Mal die Tigers in der heimischen RSS-Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr, der Ticketverkauf läuft bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen und über den Ticketshop auf der Homepage. Natürlich gibt es auch wieder eine Abendkasse