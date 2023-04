Bad Nauheim schießt sich ins DEL2 Finale und gleichzeitig die Augsburger Panther zum Klassenerhalt!

Bad Nauheim / Augsburg. (EM) Die Ravensburg Towerstars haben ihren Finalgegner gefunden! Der unangefochtene Vorrundensieger Kassel Huskies unterlag am Ostermontag im sechsten DEL2 Playoff-Halbfinalspiel...

Der unangefochtene Vorrundensieger Kassel Huskies unterlag am Ostermontag im sechsten DEL2 Playoff-Halbfinalspiel beim EC Bad Nauheim mit 8:2. Ab Freitag spielen Ravensburg und Bad Nauheim damit um die DEL2 Krone.

Das Ausscheiden der Kassel Huskies bedeutet gleichzeitig, dass die Augsburger Panther, wenn auch mit Verspätung, den Klassenerhalt in der DEL geschafft haben.

Mit den Dresdner Eislöwen, den Krefeld Pinguinen und den Huskies sind nun alle drei Klubs aus den Playoffs ausgeschieden, die sich um den Aufstieg in die DEL beworben haben. Aus der DEL steigen lediglich die Bietigheim Steelers als Tabellenletzter der Spielzeit 22/23 in die DEL2 ab.

Die DEL spielt in der kommenden Saison wieder regulär mit 14 Teams. Aufgrund der Coronazeit nahmen in dieser Spielzeit 2022/2023 insgesamt 15 Teams am Ligaspielbetrieb teil. Um wieder auf die regulären 14 Teilnehmer zu kommen, hätten in dieser Saison bis zu zwei Teams absteigen können. Voraussetzung für den Abstieg des DEL-Vorletzten Augsburg wäre gewesen, dass der zum Aufstieg berechtigte DEL2 Meister sich auch fristgerecht um den Aufstieg in die DEL beworben hat. Heißt nun im Klartext: Da sich weder Ravensburg, noch der EC Bad Nauheim für den Aufstieg beworben haben, bzw. die Voraussetzungen für eine Bewerbung nicht erfüllen können, bleibt Augsburg erstklassig. Ravensburg und der EC Bad Nauheim spielen somit lediglich um den DEL2 Titel, aber nicht um den Aufstieg in die DEL.

