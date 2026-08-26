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„Back to the roots“: Heimkehr perfekt – David Mische läuft wieder für die Schwarz-Gelben auf

26. August 20261 Mins read48
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David Mische - © Bettina Brunner
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Der ERC Sonthofen kann eine hochkarätige Rückkehr vermelden: David Mische, ein Eigengewächs des Vereins und bestens bekanntes Gesicht in der Eissporthalle, kehrt aus privaten Gründen zu seinem Stammverein zurück.

Mit der Verpflichtung des jungen Talents sichern sich die Schwarz-Gelben einen Akteur, der perfekt in das Konzept des Traditionsvereins passt.

Für die Sonthofner Eishockeyfans ist David Mische kein Unbekannter. Schon in jungen Jahren durchlief er den Nachwuchs des ERC und prägte danach als fester Bestandteil über viele Jahre hinweg das Offensivspiel der ersten Mannschaft. Nach einer Station illerabwärts in Kempten kehrt der Angreifer nun in seine Heimat zurück.

Mische gehört zu den Top-Talenten, die in den vergangenen Jahren aus dem Sonthofner Nachwuchs hervorgegangen sind. Kenner schätzen den jungen Stürmer für seine unkonventionellen Lösungen auf dem Eis – ein cleverer Akteur, der mit seinem Spielwitz und einer Portion Spielkreativität immer wieder für überraschende Momente vor dem gegnerischen Tor sorgt. Neben seiner spielerischen Finesse verfügt Mische über exzellente physische Anlagen und eine technische Robustheit, die ihn für jede gegnerische Defensive zu einer schwer berechenbaren Gefahr machen.

Dass er für den nächsten Entwicklungsschritt bereit ist, hat Mische in der vergangenen Spielzeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der höherklassigen Bayernliga präsentierte er sich in bestechender Form: In 26 Partien sammelte er beeindruckende 20 Scorerpunkte. Diese Bilanz unterstreicht nicht nur seine individuelle Qualität, sondern zeigt auch, dass er auf höherem Niveau konstant Leistung abrufen kann.

Für den Verein ist die Verpflichtung ein Coup: Man holt nicht nur einen spielstarken Akteur zurück, sondern auch einen Spieler, der die DNA des Vereins verinnerlicht hat und sich mit der Identität des ERC Sonthofen vollumfänglich identifiziert.

Die Fans dürfen sich wieder auf diesen jungen pfiffigen Stürmer freuen, der für viel Wirbel sorgen wird. Mit seiner Mischung aus bewährtem Talent, Spielintelligenz und dem gewissen Etwas ist David Mische zweifellos eine der spannendsten Personalien für die kommende Spielzeit.

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