Back to the Future? Andreas Niederberger und Rick Amann unterstÃ¼tzen Neustrukturierung der DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH haben beschlossen, sich für die notwendige Neuausrichtung der Düsseldorfer EG kompetente Unterstützung zu sichern.

Mit Andreas Niederberger und Rick Amann kehrt ein eingespieltes Duo zur DEG zurück, das auf und neben dem Eis jahrzehntelange Erfahrung und Expertise vereint. Beide werden ab sofort beim operativen Geschäft des Clubs mitwirken, als verantwortliche Berater fungieren und in der jetzigen Phase auch die Zusammenstellung des neuen Spielerkaders übernehmen. Außerdem ist geplant, dass das Duo ab 1. Mai 2025 gemeinsam in die Geschäftsführung berufen wird.

Nach dem sportlichen Abstieg aus der DEL ist bei den Rot-Gelben nun ein grundlegender Umbruch notwendig. Noch ist offen, in welcher Liga die DEG in der kommenden Saison antreten wird. Die Einbindung von Niederberger und Amann bringt nicht nur frische Impulse, sondern auch ein starkes Netzwerk und tiefes Verständnis für die Strukturen im Profi-Eishockey mit.

Andreas Niederberger (61), gebürtiger Münchner, wurde mit der DEG in den 1990er Jahren fünfmal Deutscher Meister. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er als TV-Experte, später als Vize-Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes. Auch als Unternehmer war er an verschiedenen Standorten in Deutschland erfolgreich tätig. Dem Eishockey blieb er stets verbunden – nicht zuletzt als Förderer seiner beiden Söhne Matthias und Leon, die ebenfalls für die DEG aufliefen.

Rick Amann (64) gewann mit der DEG zwischen 1990 und 1993 vier Meistertitel. Nach seiner aktiven Zeit absolvierte der Deutsch-Kanadier ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Stationen in Marketing, Finance (MBA) sowie der CPA-Zertifizierung. Seine Karriere führte ihn in leitende Positionen im internationalen Bankwesen über mehrere Kontinente hinweg. Parallel blieb auch er dem Eishockey stets eng verbunden – als Trainer, TV-Experte und als Vorstandsmitglied sowie Schatzmeister der Vancouver Canucks Alumni.

