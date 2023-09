â€žBack â€“to â€“ Back â€ž Test gegen die Hannover Indians

Artikel anhören Rostock. (PM Piranhas) Nach einem vielversprechenden ersten Testspiel am vergangenen Sonntag gibt es für die Rostock Piranhas ein „ Back – to...

Rostock. (PM Piranhas) Nach einem vielversprechenden ersten Testspiel am vergangenen Sonntag gibt es für die Rostock Piranhas ein „ Back – to – Back „ Wochenende.

Gegner der beiden Spiele ist der ECH Hannover Indians. Am Freitag, dem 08. September fällt der Puck in einem Jubiläumsspiel. Zum 40. Mal kreuzen die Rostocker Kufencracks ihre Schläger mit den Niedersachsen. Die Bilanz ist allerdings „ Indianerlastig“: von den 39 Spielen gewannen die Hannoveraner 29. Im Team des Gegners gab es insgesamt zehn Neuzugänge, u.a. die Kontingentspieler aus den USA, Kanada und Finnland. Die Position des Kapitäns nimmt der derzeit dienstälteste Spieler der Indians ein. Seit 2015 läuft Branislav Pohanka im Trikot der Hannoveraner auf.

Für die Indians ist es das dritte und vierte Testspiel. Leider musste das erste Testspiel am vergangenen Freitag in der 34. Minute wegen Nebelbildung auf dem Eis abgebrochen werden. Am Sonntag besiegten sie die Halle Saale Bulls auswärts dann 6:3. Wollen wir hoffen, dass das Spiel der Piranhas nicht im Nebel verschwindet. Anbully ist im Stadion am Pferdeturm um 20.00 Uhr. Das Heimspiel ist am Sonntag zur gewohnten Futterzeit um 19.00 Uhr in der Rostocker Eishalle.

