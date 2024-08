Back in Action â€“ Riwega Cup als erster Gradmesser fÃ¼r den Deggendorfer SC

Deggendorf. (PM DSC) Es ist eine besondere Form des Entgegenfieberns auf die neue Saison für alle rund um das Deggendorfer Eishockey: viel harte Arbeit...

Deggendorf. (PM DSC) Es ist eine besondere Form des Entgegenfieberns auf die neue Saison für alle rund um das Deggendorfer Eishockey: viel harte Arbeit und lange Stunden der Vorbereitung liegen hinter den Verantwortlichen und dennoch fühlt es sich so an, als wäre die Eissaison in Deggendorf noch meilenweit entfernt.

Die Reparaturarbeiten in der Festung an der Trat zwingen die Ehrenberger-Truppe dazu, sich aktuell komplett auswärts vorzubereiten. Nach einigen harten und intensiven Trainingseinheiten in Straubing geht es für den DSC am kommenden Wochenende zum ersten Gradmesser nach Neumarkt im Südtiroler Unterland. Dort treffen die Deggendorfer beim Riwega Cup auf die heimischen Unterland Cavaliers und Asiago Hockey 1935, einem Erstligisten aus der multinationalen ICE Hockey League.

Die Cavaliers, die bereits vergangene Spielzeit Gast des Niemeier-Haustechnik-Cups waren, haben den Charakter ihres Teams über die Sommerpause nicht verändert. Die Italiener schicken erneut eine blutjunge Truppe mit vielen einheimischen Spielern aufs Eis, die mit viel Elan und läuferischer Stärke dem Spiel ihren Stempel aufdrücken wollen. Die beiden lettischen Importspieler sind mit ihren 21, bzw. 22 Jahren ebenfalls sehr jung und im Profieishockey nahezu unbeschriebene Blätter.

Ganz anders sieht es hingegen bei der dritten Turniermannschaft aus Asiago aus. Der italienische Vertreter aus der ICE Hockey League (multinationale Liga mit Teams aus Österreich, Italien und Slowenien) schickt eine sehr erfahrene Mannschaft ins Rennen. Die Spieler der Mannschaft aus dem Nordwesten Italiens können u.a. auf die Erfahrung von sage und schreibe 561 AHL-, 198 KHL- und 124 Liiga-Spielen zurückgreifen und bilden damit auf dem Papier das Prunkstück des Riwega-Cups.

Nach heutigem Stand wird der Deggendorfer SC die Reise nach Südtirol ohne Lukas Miculka und Thomas Greilinger antreten. Während für Miculka ein Spiel-Einsatz noch zu früh kommt, ist Greilinger mit dem DSC-Nachwuchs unterwegs. Für die Routiniers stoßen die beiden Youngster Leon Draser und Viktor Skorohodov in den Kader.

Spielplan des Riwega Cups:

23. August, 20 Uhr: Unterland Cavaliers – Deggendorfer SC

24. August, 20 Uhr: Asiago Hockey 1935 – Deggendorfer SC

25. August, 19 Uhr: Unterland Cavaliers – Asiago Hockey 1935

Besonders zu erwähnen bleibt, dass die Spiele mit Deggendorfer Beteiligung live auf SpradeTV übertragen und bereits jetzt über den üblichen Weg gebucht (https://www.sprade.tv/team/57) werden können.