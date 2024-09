Babulis und Thiel fallen aus – Joker erwarten am Sonntag die Lausitzer FÃ¼chse

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die ersten beiden Spieltage sind in der DEL2 absolviert und schon stehen auch die die Spieltage drei und vier auf dem...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die ersten beiden Spieltage sind in der DEL2 absolviert und schon stehen auch die die Spieltage drei und vier auf dem Programm.

Für den ESV Kaufbeuren geht es am Freitagabend dabei zu einem der beiden großen Favoriten in der DEL2, zu den Dresdner Eislöwen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag um 18:30 Uhr ist dann wieder Heimspielzeit in der energie schwaben arena. Dabei treffen die Joker aus der Wertachstadt auf die Füchse aus der Lausitz.

Der Kader der Joker:

ESVK Trainer Daniel Jun muss dabei weiter auf Torhüter Rihards Babulis und auf Verteidiger Alexander Thiel verzichten. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem angeschlagenen Dani Bindels und hinter Neuzugang Colby McAuley, bei dem noch behördlichen Genehmigungen ausstehend sind.

Die Gegner der Joker:

Dresdner Eislöwen: Die Mannschaft aus der Elbflorenz ist wohl vom Papier her zusammen mit den Kassel Huskies der große Favorit auf den Meisterschaftstitel in der DEL2. Die Macher der Eislöwen bastelten im Sommer an diversen, fast schon spektakulären, Transfers. Aus der DEL kamen die beiden Kontingentstürmer Drew LeBlanc und Dane Fox. Vom DEL2 Meister aus Regensburg wurden dazu die Tariq Hammond ein absoluter Leistungsträger und der DEL2 Top-Scorer Andrew Yogan verpflichtet. Dazu sind die drei letztjährigen Kontingentspieler Simion Karlsson, David Suvanto und David Rundqvist nun mit deutschen Pässen ausgestattet. Aus Ravensburg wurde dazu noch Defender Oliver Granz und aus Kaufbeuren Sebastian Gorcik geholt. Dazu sind aus dem Vorjahr noch Top-Spieler wie die Torhüter Danny aus den Birken und Janick Schwendener oder auch die Stürmer Tomas Andres, Mitch Wahl, Tomas Sykora oder auch Kapitän Travis Turnbull weiter im Kader von Trainer Niklas Sundblad. [nbsp]

Lausitzer Füchse: Bei dem Team aus Weißwasser gab es im Sommer auch einige Wechsel. Neu in der Lausitz sind die Torhüter Anthony Morrone und Daniel Filmonow, die Verteidiger Tim Sezemsky, Dylan Plouffe, Jérémy Beaudry und Nils Elten. Im Sturm gab es die Neuzugänge Lewis Zerter-Gossage, Tom Knobloch, Charlie Jahnke, Jordan Taupert und Alexander Dosch.

Auf den Kontingentpositionen im Sturm sind dazu die bekannten Spieler Lane Scheidl und Roope Mäkitalo weiter in Weißwasser aktiv. Neuer Chef-Trainer der Füchse ist Christof Kreutzer. Kapitän der Lausitzer ist der Deutsch-Kanadier Clarke Breitkreuz.