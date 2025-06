Auswirkungen der SEC-Einigung auf Ripple: Wie sich der Markt erholt

Anzeige

Ripple hat es geschafft. Nach einem langen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht hat das Unternehmen einen großen Erfolg erzielt. Viele positive Stimmen & Kommentare findet man zum bisherigen Verlauf des XRP-Kurses und der Einigung mit der SEC.

Wie das Drama begann

Es war eine Geschichte, die sich über Jahre hinzog und den Markt in Atem hielt: Im Dezember 2020 legte die US-Börsenaufsicht SEC eine Klage gegen Ripple Labs ein. Der Vorwurf: Der Verkauf des hauseigenen XRP-Token sei ein nicht registriertes Wertpapiergeschäft. Ein solcher Präzedenzfall, so viel war klar, würde den Markt aufmischen. Viele Projekte gerieten in Panik, als die ersten Börsen in den USA begannen, XRP aus deren Angeboten zu löschen.

Ripple stritt alles ab. CEO Brad Garlinghouse verteidigte XRP als reines Zahlungsnetzwerk-Token — ein Werkzeug, um internationale Überweisungen schnell und günstig abzuwickeln. Trotz Gegenwind wuchs das RippleNet weiter, vor allem in Asien. Der Rechtsstreit blockierte aber neue Partnerschaften in den USA, viele Börsen nahmen XRP aus dem Handel. Das drückte natürlich auch den XRP Kursverlauf über Jahre hinweg.

Ein Etappensieg bringt Bewegung

Im Sommer 2023 kam die Wende: Ein US-Gericht entschied, dass XRP, wenn es an der Börse oder über Broker gehandelt wird, kein Wertpapier ist. Damit nahm es der SEC den größten Hebel. Für Ripple bedeutet das: Der internationale Zahlungsverkehr darf weiter boomen, ohne dauernd mit einer Klage im Nacken zu arbeiten.

Die Community jubelte. Innerhalb weniger Stunden schoss der Kurs um über 70 % nach oben. Auf CoinMarketCap rückte XRP zeitweise wieder in die Top 5 der größten Coins. Auch das Handelsvolumen explodierte: Mehr als 10 Milliarden US-Dollar wechselten binnen 24 Stunden die Wallets — ein Rekordwert seit dem Hype-Jahr 2017.

So reagierte der Markt

Die Reaktion war fast wie ein entscheidendes Tor im letzten Drittel eines Play-off-Spiels: Der Gegner wankt, die Fans jubeln, das Team schöpft neuen Mut. Genau diesen Schwung spiegelt der XRP Kurs wider. Viele Trader wetteten auf ein nachhaltiges Comeback. Langfristige Investoren atmeten auf, weil ein riesiges Risiko wegfiel.

Was folgte, war typisch Krypto: Nach der Euphorie kam eine Korrektur. Manche Anleger nahmen schnelle Gewinne mit, andere stiegen erst jetzt ein. Analysten raten daher zu einem kühlen Kopf: Die Kursbewegung bleibt volatil. Wer XRP hält, sollte also Stop-Loss-Marken setzen.

RippleNet: Das Rückgrat hinter XRP

RippleNet ist das Netzwerk hinter dem Coin. Über 300 Banken und Zahlungsdienstleister nutzen es, um Geld in Sekundenschnelle rund um den Globus zu schicken. Gerade in Ländern mit komplizierten Bankensystemen ist das ein Gamechanger.

Ein Beispiel: Ein Eishockey-Fanshop in Kanada verkauft Trikots an Kunden in Europa und Asien. Mit RippleNet kann die Zahlung fast in Echtzeit eingehen — ohne teure Bankgebühren. Für Händler ist das ein klarer Vorteil gegenüber traditionellen Überweisungen, die Tage dauern und bis zu 5 % Gebühren verschlingen können.

Auch Partnerschaften mit Playern aus dem Sportbereich sind denkbar. Einige Teams experimentieren bereits mit Krypto – hauptsächlich Bitcoin – als Sponsoring-Plattform oder Ticketlösung. Schnelles, transparentes Bezahlen mit XRP kann hier den Unterschied machen.

Aktuelle XRP Preisentwicklung

Nach dem juristischen Sieg ist der Kurs nicht mehr so fragil wie noch 2022. Trotzdem bleibt er von Makrofaktoren abhängig. Steigende Zinsen, neue Regularien in Europa oder plötzliche Börsencrashs ziehen auch Ripple mit runter.

Die meisten Analysten sehen mittelfristig eine Preisspanne zwischen 0,55 und 0,95 US-Dollar. Ein Ausbruch über die psychologische Marke von 1 Dollar wäre ein starkes Signal an institutionelle Investoren. Ob das gelingt, hängt auch davon ab, ob Ripple weitere rechtliche Hürden aus dem Weg räumt.

Fun Fact: Laut einer Umfrage von Messari sehen 35 % der befragten Anleger XRP aktuell als Top-Kandidaten für ein starkes Q4. Grund: die steigende Nachfrage nach schnellen Transfers und regulatorischer Klarheit.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Für Eishockey-Fans, die auch mit Krypto spekulieren, gilt: Pucks fliegen schnell, Märkte auch. Behalten Sie deshalb diese drei Punkte im Blick:

• Immer auf dem Laufenden bleiben. Gerichtsurteile, neue Partnerschaften oder globale Krisen wirken direkt auf den XRP Kursverlauf.

• XRP ist stark, aber kein Selbstläufer. Mischen Sie Ihr Portfolio mit soliden Coins und anderen Anlagen.

• Risikomanagement: Setzen Sie Stop-Loss-Limits und traden Sie nur mit Kapital, das Sie im Notfall verkraften können.

Ein Blick in die Zukunft

Ripple hat wieder Luft. Viele sehen in der Technologie ein Rückgrat für internationale Zahlungen, gerade weil sie schneller und günstiger ist als SWIFT & Co. Ob XRP aber neue Höchststände knackt, hängt davon ab, ob Ripple das Vertrauen von Banken und Investoren hält.

Die nächste große Hürde: ein klarer Rahmen für Krypto in den USA. Präsident Biden und die SEC wollen hier bald nachlegen. Für Ripple könnte das heißen: noch mehr Planungssicherheit, noch mehr Deals, noch stabilere Preise.

iming ist alles

Der Streit mit der SEC hat Ripple fast drei Jahre lang ausgebremst. Jetzt spielt das Team wieder vollzählig. Der Markt atmet auf, der XRP Chart zeigt, dass Vertrauen zurückkehrt. Für Investoren bleibt XRP damit ein spannender Coin — mit Potenzial, aber auch mit Risiken.

Ob Sie einsteigen oder nicht: Beobachten Sie den Markt, lernen Sie aus den Charts und handeln Sie überlegt.

