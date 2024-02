AuswÃ¤rtssieg mit Mini-Kader bei den Stuttgart Rebels

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitag konnten die Passau Black Hawks zum Heimspiel gegen die Lindau Islanders aufgrund von Krankheit und Verletzungen nicht antreten....

Passau. (PM Black Hawks) Am Freitag konnten die Passau Black Hawks zum Heimspiel gegen die Lindau Islanders aufgrund von Krankheit und Verletzungen nicht antreten.

Trainer Thomas Vogl hatte unter der Woche oft nur eine Hand voll gesunder Spieler im Trainingsbetrieb. Bereits gegen Heilbronn am vergangenen Dienstag wären die Habichte ohne die Förderlizenz Spieler nicht spielfähig gewesen.

Zur Auswärtspartie am Sonntag gegen Stuttgart meldeten sich dann einige Spieler wieder zurück. Kurzfristig wurde auch noch Mark Sauer, Bruder von Angreifer Nicolas Sauer, lizensiert. Mit 14 Feldspielern und zwei Torhütern konnten die Habichte die Partie bei den Rebels antreten. Am Ende konnten sich die Habichte vor 615 Zuschauern in einer spannenden Partie mit 5:3 durchsetzen. Erneut bewies die junge Mannschaft der Habichte Charakter und Moral. Zum Ende des zweiten Drittels lagen die Dreiflüsse Städter nämlich bereits mit zwei Toren im Rückstand. Mit einer sensationellen Leistung im Schlussdrittel konnten die Habichte am Ende dann die drei Punkte einfahren.

„Es war heute ein sehr sehr schwieriges Spiel für uns. Im ersten Drittel haben wir ganz vernünftig gespielt. Unsere spielstarken Spieler haben wir – auf die nicht ganz drei Reihen – verteilt und versucht mit ausgeglichenen Reihen heute anzutreten. Im zweiten Drittel gehen wir früh in Führung und geben dann das Spiel aus der Hand. Da waren wir oft auch nicht energisch genug und haben so drei Tore kassiert. Im letzten Drittel muss ich den Hut vor der Mannschaft ziehen. Wir haben dann nur noch mit zwei Reihen gespielt, weil wir selbst gegen Ende der Woche nur acht gesunde Spieler im Training hatten. Wir haben dann die Tore gemacht, waren effektiv und konnten das Spiel somit drehen“. so die Analyse von Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Die Passau Black Hawks warten nun noch auf die Entscheidung bzgl. eines Nachholtermines für die ausgefallene Partie zwischen den Black Hawks und den Islanders. -czo