AuswÃ¤rtssieg in Bayreuth: Huskies gewinnen in der Overtime

Bayreuth / Kassel. (PM Huskies) Vierter Sieg in Serie: Die Kassel Huskies konnten auch das Duell bei den Bayreuth Tigers für sich entscheiden. Nach turbulenten Schlussminuten setzten sich die Schlittenhunde mit 4:3 (1:0/0:1/2:2/1:0) nach Verlängerung durch.

Aber der Reihe nach: In einer defensiv geprägten Partie hatten die Huskies die ersten klaren Torgelegenheiten. In der achten Spielminute schickte Derek Dinger Corey Trivino mit einem langen Pass auf die Reise. Der Kanadier konnte seinen Alleingang aber nicht mit einem Treffer krönen. Drei Minuten vor Drittelende belohnten sich die Nordhessen dann. Ryon Moser eroberte die Scheibe hinter dem Tor, passte auf Eric Valentin und der Stürmer mit der Rückennummer 27 hatte keine Probleme den Puck an Timo Herden zum 1:0 vorbeizubringen.

Nach wenigen Augenblicken im zweiten Drittel musste die Huskies gleich eine brenzliche Situation überstehen. Denn mit Burns und Valentin saßen gleich zwei Huskies für anderthalb Minuten auf der Strafbank. Die Teamkollegen verteidigten diese Situation aber stark. Im weiteren Verlauf des zweiten Drittels verpassten es Valentin aus dem Gewühl und Shevyrin per Schlenzer an den Pfosten den zweiten Kasseler Treffer. Nach Fehler im Aufbau zeigte Jerry Kuhn mit einem unglaublichen Fanghandsave seine ganze Klasse und bewahrte sein Team vor dem Rückstand (28.) Kurz vor Ende der Drittelpause mussten die Huskies aber dennoch einen Gegentreffer hinnehmen. Ex-Husky Tyler Gron bekam die Scheibe über Umwege und netzte zum 1:1 ein (40.). Nur Sekunden zuvor hatte Brett Cameron per Alleingang die Riesenchance auf das 2:0.

Doch die Führung der Tigers hielt nicht lange. Eine Direktabnahme von Stephan Tramm fälschte Lukas Laub vor dem Tor zum 2:1 ab (42.). Anderthalb Minuten später hatte Laub erneut einen Treffer auf der Kelle. Nach gewonnenem Laufduell gegen Davis brachte der Stürmer die Scheibe aber nicht vorbei an Herden. Danach waren es die Tigers, die wieder zuschlugen. Timo Walther nutze einen Rebound per Flachschuss zum Ausgleich (46.). Sieben Minuten später gingen die Gastgeber sogar erstmals in Führung. In Überzahl wurde Martin Davidek am linken Pfosten freigespielt. Der Routinier schob das Hartgummi unter Jerry Kuhn zum 3:2 hindurch. Wer dachte, das Spiel sei nun entschieden, sah sich getäuscht. Die Huskies rannten weiter an und hatten klasse Chancen. Zunächst traf Corey Trivino in Überzahl nur die Latte, kurze Zeit später war Herden exzellent mit der Stockhand gegen Cameron zur Stelle. Gut eine Minute vor dem Ende nahm Tim Kehler Jerry Kuhn zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Die Huskies drückten auf den Ausgleich und wurden belohnt. 31 Sekunden vor dem Ende bugsierte Brett Cameron nach langem Gewühl vor dem Tigers-Tor den Puck zum hochverdienten 3:3 über die Linie.

In der Overtime sorgte dann Ryon Moser nach starker Vorarbeit von Rutkowski und Trivino für den 4:3-Siegtreffer. Das erste Saisontor des Deutsch-Kanadiers bescherte den Huskies den vierten Sieg in Serie.

Starker Auftritt der Tigers bringt erneut nur einen Punkt

Bayreuth. (PM Tigers) Eine kurze Unaufmerksamkeit nach 17 gespielten Minuten nutzten die Gäste zur Führung aus, nachdem die Tigers im kompletten ersten Abschnitt relativ stabil und sicher in der Defensive standen und ihrerseits die eine oder andere Chance, in einem Spielabschnitt der hohes Tempo von beiden Teams vorbrachte, für sich verbuchen konnten.

Dabei scheiterten jedoch Walter gleich zu Beginn, sowie Davidek nach einem schön vorgetragenen Spielzug über Kolozvary nach sieben Minuten. Während der einzigen eigenen Unterzahl in den ersten 20 Minuten erspielten sich die Gastgeber weitere Möglichkeiten durch Kislinger und Davis. Auf der anderen Seite verhinderte Herden mit starken Paraden die restlichen Schüsse, die auf sein Tor kamen. Trivino mit einem Alleingang und Valentin, der sich aus dem Slot probierte, hatten hier das Nachsehen.

Gleich zu Beginn des Wiederanpfiffs bot sich den Jungs der Tigers die beste Möglichkeit, den Rückstand zu egalisieren, als Kassel zwei Strafen in kurzer Abfolge nahm, was für eine Minute und 39 Sekunden eine doppelte Überzahl für Bayreuth mit sich brachte. Jedoch scheiterte mehrfach Gron an Kuhn und auch Davidek verpasste das Tor knapp bei seinem Weitschuss. Einem Pfostentreffer der Huskies nach 27 Minuten folgte nicht mehr viel, bzw. verstanden es die Tigers den Gegner vom Tor weitestgehend fern zu halten. Gute Möglichkeiten erarbeiteten sich die Bayreuther gegen Ende des Drittels und setzten die Gäste

minutenlang unter Druck. Genau in diese Phase scheiterte Valenti, der von Trivino auf die Reise geschickt worden war, mit einem Alleingang am gut aufgelegten Herden, was jedoch scheinbar wenig Eindruck hinterließ, denn nur kurz darauf belohnten sich die Tigers für ihr Spiel und glichen durch Gron, der bei eine zurückspringenden Scheibe blitzschnell reagierte, damit Kuhn bezwang, der dann noch einen knallharten Schuss von Lillich auf die Schulter, der den Huskies-Torhüter kurz durchschüttelte, schlucken musste.

Kalte Dusche für die Tigers zu Anfang des letzten Abschnitts. Nachdem zunächst Davidek, nach starker Vorarbeit durch Lillich eine Gelegenheit ausließ, nahm sich auf der anderen Seite Tramm ein Herz und hämmerte die Scheibe von der blauen Linie mit einem Gewaltschuss ins obere rechte Toreck zur erneuten Führung. Doch wenige Minuten später kommt Meisinger zu einem Versuch, der noch abgewehrt werden kann, gegen den schnell reagierenden Walhter ist Kuhn dann aber machtlos. Zur ersten Führung traf dann Davidek im Powerplay, der einen Pass von Kolozvary, nachdem er noch kurz verzögerte, zur erstmaligen Führung im Tor unterbringen konnte. 80 Sekunden vor dem Ende nahm Kehler seinen Torhüter vom Eis, was eine knappe Minute später zum Erfolg führte. Dem Treffer von Olsen wurde, nachdem die Schiedsrichter minutenlang den Videobeweis bemühen mussten, die Anerkennung erteilt.

Ein schnell vorgetragener Angriff, bei dem man am Ende Moser zu viel Platz lies, brachte dann die Entscheidung für die Gäste.

-av-

Bayreuth Tigers vs. Kassel Huskies 3:4 (0:1, 1:0, 2:2/0:1) n.V.

Bayreuth: Herden, Wölfl – Karrer, Pokovic (2), Davis (2), Karlsson, Mannes – Rajala, Davidek, Kolozvary, Järveläinen, Meisinger, Lillich, Bindels, Kislinger, Zimmermann, Walther, Gron, Kunz,

Kassel: Kuhn, Hungerecker – Shevyrin, Müller, Granz, Dinger, Tramm, Rutkowski – Burns (2), Cameron (2), Christ, Spitzner, Moser, Valentin (2), Kranz, Olsen (2), Trivion, Laub

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Schiedsrichter: Kannengießer, Schmidt – Blankart, Milling

Strafen: Bayreuth: 4 Kassel: 8 Powerplay: Bayreuth: 1/4 Kassel 0/2

Torfolge: 0:1 (17.) Valentin (Moser), 1:1 (40.) Gron (Karlsson, Karrer), 1:2 (42.) Tramm (Laub), 2:2 (45.) Walther (Meisinger), 3:2 (53.) Davidek (Kolozvary, Karlsson) PP1, 3:3 (60.) Olsen (Trivino, Burns) (EN) 3:4 (63.) Moser (Rutkowski, Trivino)