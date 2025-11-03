Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Landesliga Bayern Gruppe A ERC Lechbruck Auswärtssieg des ERC in Fürstenfeldbruck
ERC LechbruckEV Fürstenfeldbruck

Auswärtssieg des ERC in Fürstenfeldbruck

6-Punkte-Wochenende für den ERC perfekt

3. November 20252 Mins read51
Share
Fürstenfeldbruck - Sonthofen / © Cindy Sitter
Share

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck hat am Sonntag einen wichtigen und hart umkämpften Auswärtssieg gefeiert.

Bei Dauerregen und schwierigen Eisbedingungen in Fürstenfledbruck setzte sich die Mannschaft um Spielertrainer Paolo De Sousa verdient mit 5:3 (1:2, 2:0, 2:1) gegen den EV Fürstenfeldbruck durch. Die Flößer überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, starker Moral und waren das spielerisch bessere Team.

Dramatischer Auftakt und schnelle Führung für Lechbruck

Schon in der Anfangsphase setzte der ERC ein erstes Ausrufezeichen: Cameron Roberts traf bereits in der 2. Spielminute zur frühen 1:0-Führung, vorbereitet von Richard Schratt und Marius Hack. „Wir sind gut reingekommen und wollten früh Druck machen“, kommentierte Roberts nach der Partie.

Doch der EV Fürstenfeldbruck schlug noch im ersten Drittel zurück: Innerhalb von nur 13 Sekunden drehten Philipp Pechlahner (17:06 Min.) und Dennis Tausend (17:19 Min.) die Partie zugunsten der Hausherren. Die schnelle Führung des ERC war damit zunichte gemacht, und das erste Drittel endete mit einem 1:2-Rückstand aus Sicht der Lechbrucker.

Starker Mittelabschnitt bringt Wende

Auch im zweiten Drittel gab der ERC Lechbruck den Ton an. Wichtig war dabei auch die stabile Defensive um Torhüter Christoph Lohr, der mehrere gefährliche Situationen entschärfte. In der 30. Minute belohnte sich die Mannschaft für den steigenden Druck: Marcus Köpf traf nach Vorarbeit von Morris Demmler und Paolo De Sousa zum 2:2-Ausgleich. Kurz darauf schoss Lukas Fischer den ERC mit 3:2 in Führung (34. Minute). Sein Treffer wurde mustergültig von Neuzugang Tyler Lepore vorbereitet, der zum ersten Mal im ERC-Trikot auflief.

Schlussdrittel bringt Spannung und Entscheidung

Das letzte Drittel begann mit einem Rückschlag: EVF-Spieler Lennart Guttenthaler erzielte in der 48. Minute den erneuten Ausgleich. Doch der ERC zeigte erneut Moral. In einem Powerplay traf Paolo De Sousa (51. Minute) zur erneuten Führung der Flößer, als er von Hack und Roberts am langen Pfosten freigespielt wurde. Nur wenige Minuten später setzte Simon Maucher den entscheidenden Schlusspunkt (55. Minute) – nach einer feinen Vorarbeit von Tobias Dressel.

Die letzten Minuten wurde von den Flößern clever verwaltet und die Hausherren hatten kaum noch Möglichkeiten den Auswärtserfolg der Lecher zu gefährden. Der ERC hat damit den zweiten Sieg in Folge eingefahren und sein Punktekonto auf sieben Zähler ausgebaut.

Trainerstimme „Das war heute ein echter Arbeitssieg. Unter diesen Bedingungen musste man kämpfen – und das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt. Besonders freue ich mich über den geschlossenen Auftritt und die Moral, die das Team nach dem zwischenzeitlichen Rückstand gezeigt hat“, sagte Co-Trainer Andreas Ott nach dem Spiel.

Strafzeiten:
EV Fürstenfeldbruck 8 Minuten
ERC Lechbruck 6 Minuten

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

890
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Löwen retten Punkt durch rasante 4-Tore-Aufholjagd

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC LechbruckERSC Ottobrunn

Starker Endspurt beschert den Flößern Heimsieg

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck startete am vergangenen Freitag mit einem...

By2. November 2025
ERC Sonthofen BullsEV Fürstenfeldbruck

ERC feiert zweiten Heimsieg

Sonthofen. (PM EC) Der ERC Sonthofen gewann am Freitagabend sein zweites Heimspiel...

By1. November 2025
ERC LechbruckWanderers Germering

Flößer starten mit Auswärtsniederlage in die neue Saison

Lechbruck. (PM ERC) Zum Saisonauftakt in der Landesliga musste der ERC Lechbruck...

By25. Oktober 2025
ERC LechbruckWanderers Germering

Zwei Schwächephasen bringen Flößer ins Hintertreffen

Lechbruck. (PM ERC) Am Sonntag trat der ERC Lechbruck zu seinem letzten...

By13. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten