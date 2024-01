AuswÃ¤rts im TigerkÃ¤fig – Deggendorfer SC reist erstmals nach Bayreuth

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag treten die Cracks von Headcoach Jiri Ehrenberger erstmals bei den Bayreuth Tigers an. Verfolgerduell – so...

Artikel anhören Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Freitag treten die Cracks von Headcoach Jiri Ehrenberger erstmals bei den Bayreuth Tigers an. Verfolgerduell – so lässt sich der dritte Vergleich beider Teams aktuell wohl am besten beschreiben. Der DSC rangiert trotz mehrerer namhafter Ausfälle nach wie vor auf Rang zwei, die Tigers stehen aktuell mit einem kleinen drei-Punkte-Polster und einem Spiel weniger als der Fünftplatzierte Memmingen auf Rang vier. Die letzten drei Partien gegen Peiting, Riessersee und eben Verfolger Memmingen konnte man siegreich gestalten. Dementsprechend werden die Spieler um Tigers-Dompteur Rich Chernomaz alles versuchen, um den ersten Heim-Vergleich für sich zu entscheiden. Die beiden Duelle in der Festung an der Trat gingen mit 5:1 bzw. 6:5 nach Penalty-Schießen an die Deggendorfer. Nicht mehr zur Verfügung stehen wird den Tigers Stürmer Victor Knaub.

Dieser bat im Laufe der Woche um Auflösung seines Arbeitspapiers, dessen Wunsch von seitens der Wagner-Städter auch nachgekommen wurde. Personell ändert sich im Line-Up des Deggendorfer SC leider nichts. Petr Stloukal, Antonin Dusek, Lukas Miculka, Thomas Pielmeier, Timo Pielmeier und Niklas Pill stehen weiterhin nicht zur Verfügung.



568 Bei Sprade-TV werden die Spiele der DEL2, aus den Oberligen Nord -und Süd, sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga und Regionalliga live übertragen. Wie beurteilen Sie die Übertragungen von Sprade-TV nach Schulnoten? 1 - sehr gut 2 - gut 3 - befriedigend 4 - ausrechend 5- mangelhaft 6 - ungenügend Keine Meinung, habe ich noch nie gesehen oder gehört.