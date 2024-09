AuswÃ¤rts-Doppel in Ã–sterreich: Letzte Tests fÃ¼r die Indians

Memmingen. (mfr) Mit zwei Auswärtspartien beschließen die Memminger Indians ihre Vorbereitungsphase auf die kommende Oberliga-Spielzeit. Gegen die Pioneers Vorarlberg sind die Memminger am Freitag...

Memmingen. (mfr) Mit zwei Auswärtspartien beschließen die Memminger Indians ihre Vorbereitungsphase auf die kommende Oberliga-Spielzeit.

Gegen die Pioneers Vorarlberg sind die Memminger am Freitag klarer Außenseiter, zwei Tage später geht es für den ECDC zum Rückspiel gegen den EC Bregenzerwald.

Ein ganz dicker Brocken erwartet die Indianer am Freitagabend, dann nämlich sind sie bei den Pioneers Vorarlberg in Feldkirch zu Gast. Der Club, der erst 2022 gegründet wurde, nimmt an der höchsten Spielklasse Österreichs teil. Das Projekt, welches ganz Vorarlberg repräsentieren soll, ist sehr erfolgreich gestartet und konnte gleich in der Premierensaison in die Playoffs einziehen. Das nordamerikanisch-geprägte Team verfügt über zahlreiche Kontingentspieler, auch die bisherigen Tests lassen einiges über die Leistungsstärke der Gastgeber erkennen. So konnten die DEL2-Teams aus Freiburg und Kaufbeuren besiegt werden, ehe gegen Ravensburg und sogar die Kölner Haie nur knappe Niederlagen zu verkraften gewesen waren. Die Partie in Feldkirch startet am Freitag um 19:30 Uhr.

Am Sonntag kommt es dann zum letzten Test: Erneut geht es für die Indians gegen den EC Bregenzerwald aus der AlpsHockey League. Das Hinspiel konnten die Memminger am Ende recht deutlich für sich entscheiden, auch im zweiten Anlauf soll es für das Team von Coach Huhn einen Sieg geben, um die Pre-Season erfolgreich abzuschließen. Der Memminger Trainer kann dabei voraussichtlich wieder über einen breiteren Kader als zuletzt verfügen, da einige kranke Spieler wieder ins Team zurückkehren konnten. Die Partie in Dornbirn, wo der EC Bregenzerwald seine Heimspiele austrägt, findet am Sonntag um 17:30 Uhr statt.

Schirrmacher kehrt zurück: Verteidiger wieder im Indians-Kader

Mit Sven Schirrmacher kehrt ein erfahrener Defensiv-Akteur zum Team zurück. Der 33-Jährige wird Coach Daniel Huhn auch in dieser Spielzeit als Stand-By-Verteidiger zur Verfügung stehen. Der gebürtige Memminger geht damit in seine 13. Seniorensaison im rot-weißen Trikot.

Nach mehreren Gesprächen und bereits einigen Trainingseinheiten auf dem Eis, steht die Entscheidung fest: Sven Schirrmacher wird auch in diesem Jahr ein Teil der Memminger Mannschaft bleiben. Der Rechtsschütze, der bereits seit geraumer Zeit aus privaten und beruflichen Gründen kürzertreten muss, kann auf die Erfahrung von insgesamt über 340 Oberliga-Spielen bauen. Damit soll Schirrmacher, der zweimal pro Woche am Mannschaftstraining teilnimmt, nicht nur als erfahrene Absicherung im Kader dienen, sondern auch den jungen Defensiv-Akteuren als weitere Führungsfigur dienen. In der letzten Saison kam der Verteidiger mit der Rückennummer 33 auf 12 Einsätze (2 Assists) für den ECDC, insgesamt ist er der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen für die Maustädter.

Sven Müller: „Wie vereinbart haben wir vor einigen Wochen bereits Gespräche über eine mögliche Fortsetzung des Vertrags geführt. Wir freuen uns, dass wir erneut eine gute und sinnvolle Lösung finden konnten und Sven als Memminger Urgestein ein weiteres Jahr für die Indians auflaufen wird.“