AuswÃ¤rts beim Aufsteiger: Deggendorfer SC reist nach Stuttgart

Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger um 20 Uhr beim Aufsteiger in die Oberliga Süd, den Stuttgart Rebels.

Im Sommer wagten die Stuttgart Rebels nach 17 Jahren die Rückkehr in Deutschlands dritthöchste Spielklasse. Mit dem Großteil des Regionalligakaders, einer Kooperation mit den Löwen Frankfurt und dem EHC Freiburg, als auch mit einigen punktuellen Verstärkungen soll der Sprung in die Oberliga auch sportlich gelingen.

Zwar mussten die Baden-Württemberger zum Einstieg in die Oberligasaison logischerweise bereits einiges an Lehrgeld bezahlen, jedoch kämpfen sich die Rebels mit jedem Spiel etwas mehr an die anderen Teams heran. So gab es am vergangenen Sonntag den ersten Punktgewinn für den Aufsteiger, als sie auf heimischem Eis die Passau Black Hawks mit 5:4 nach Penaltyschießen in die Knie zwangen.

Ein besonderes Augenmerk geht bei den Rebels vor allem auf die erste Angriffsformation. Mit Matthew Pistilli (9 Punkte), Matthias Vostarek (8 Punkte) Und Jannik Herm (10 Punkte, davon 8 Tore) haben die Stuttgarter bereits gezeigt, dass offensiv mit ihnen zu rechnen ist.

Für den Deggendorfer SC gilt es, den Aufsteiger keinesfalls zu unterschätzen und auch beim zweiten Spiel in Baden-Württemberg binnen einer Woche alles zu geben. Im Duell mit den Rebels muss DSC-Trainer Jiri Ehrenberger weiterhin auf Alex Grossrubatscher, Ondrej Pozivil und Dennis Balzer verzichten. Einzig Benedikt Schopper wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, wieder in den Kader zurückkehren.

Spielbeginn am Freitagabend ist um 20 Uhr.

