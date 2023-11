AuswÃ¤rts bei den Alligators â€“ DSC gastiert im Aischgrund

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am Freitag, den 24.11.2023 kommt es im Eisstadion am Kieferndorfer Weg zum zweiten Aufeinandertreffen des Deggendorfer SC mit den...

Deggendorf. (PM DSC) Am Freitag, den 24.11.2023 kommt es im Eisstadion am Kieferndorfer Weg zum zweiten Aufeinandertreffen des Deggendorfer SC mit den Höchstadt Alligators.

Nachdem die Mannschaft von Headcoach Mikhail Nemirovsky früh in der Saison eine vier-Spiele-Niederlagenserie verdauen musste, konnte man sich im weiteren Saisonverlauf etwas stabilisieren. Nach Siegen gegen unter anderem Riessersee, Heilbronn und Passau steht man zur Zeit mit 26 Punkten aus 17 Partien auf Platz sieben. Von neun Heimspielen konnte man fünf nach 60 Minuten gewinnen, einmal musste man sich in der Overtime geschlagen geben und dreimal konnte man sich keinen Punkt sichern.

Im Sommer konnte man Stürmer wie Jari Neugebauer und Anton Seewald weiterhin in Mittelfranken halten. Mit 23 Scorer-Punkten zahlt letzterer das in ihn gesetzte Vertrauen zurück. Jari Neugebauer hinkt aktuell seiner Form aus dem Vorjahr hinterher. Der letztjährige Top-Scorer steht aktuell bei lediglich drei Saisontreffern und neun Vorlagen. Auf den Import-Positionen setzt man in Höchstadt ebenso auf Konstanz. Sowohl Jake Fardoe als auch Klavs Planics verlängerten Ihre Verträge. Als Ersatz für den Abgang von Eetu-Ville Arkiomaa wurde mit Pavel Avdeyev ein junger ambitionierter Russe aus Halle verpflichtet. Mit Sergei Topol und Martin Heinisch holte man sich die Erfahrung von über 430 Oberliga-Spielen in den Kader.

Auch in der Defensive gab es vergleichsweise wenig Bewegung. Die bestehende Verteidigung um Martin Kokes, Martin Vojcak oder Tom Horschel wurde mit dem DEL2-erfahrenen Lars Schiller aus Regensburg ergänzt. Im Tor teilen sich Justin Spiewok und Nico Zimmermann die Eiszeiten.

Ergänzend kann man weiterhin auf Benjamin Dierksen zurückgreifen, welcher bisher in drei Partien zwischen den Pfosten stand.

Nach dem vogelwilden Spiel gegen den EC Peiting ist man beim Deggendorfer SC bemüht, den Gegentorschnitt wieder etwas zu senken. Ein wirksames Mittel dazu kann wieder das Deggendorfer Penalty-Killing sein, wobei die Hauptaufgabe die Vermeidung von Strafzeiten sein muss. Bei der Schusseffizienz konnte man sich nach den 13 Treffern am vergangenen Wochenende auf Platz eins der Wertung setzen. Sollte man gegen die Alligators wieder ähnlich eiskalt vor dem Tor sein, steht einem erfolgreichen Auswärtsspiel wenig im Wege.

Auf welches Line-Up Headcoach Jiri Ehrenberger beim Deggendorfer SC zurückgreifen kann, entscheidet sich kurzfristig.

