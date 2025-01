Ausverkauftes Sachsenderby gegen die Lausitzer FÃ¼chse

Dresden. (PM Eislöwen) Freitagabend ist Derbyzeit in Dresden.

Zu Gast sind zum Heinrichsthaler-Gameday die Lausitzer Füchse. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Zum vierten Mal in Folge wird die JOYNEXT Arena ausverkauft sein.

Nach dem Derby ist vor dem Derby für die Dresdner Eislöwen. Die knappe Niederlage in Crimmitschau ist verdaut, gegen Weißwasser sollen zu Hause wieder drei Punkte her. Dane Fox ist dabei aber nur in der Zuschauerrolle. Der Dresdner Topscorer muss aufgrund seiner Sperre zwei Spiele aussetzen. Cheftrainer Niklas Sundblad erklärte aber bereits, dass Sebastian Gorcik wieder fit ist und Fox ersetzen wird. Gorcik kam zuletzt am 22. November zum Einsatz, jenem Wochenende gegen Bad Nauheim und Weißwasser, als die Eislöwen das letzte Mal ohne Punkte geblieben sind.

„Wir hatten in den letzten anderthalb Monaten einen richtig guten Lauf, aber auch noch nicht unser bestes Eishockey gespielt. Natürlich wollen wir jetzt im Derby gegen Weißwasser und am Sonntag in Bad Nauheim weiter punkten und beide Teams schlagen. Ich freue mich vor allem auf das Derby, weil solche Spiele extrem viel Spaß machen und eine tolle Atmosphäre in der Arena sein wird“, blickt Abwehrspieler Tariq Hammond mit Vorfreude auf das Sachsenderby am Freitag.

Gut ist, dass Cheftrainer Niklas Sundblad seit langem mal wieder eine normale Trainingswoche mit der Mannschaft hatte. So konnte intensiv an Dingen gearbeitet werden, die in Crimmitschau nicht optimal liefen. „Wir hatten viele Torschüsse, aber zu wenig Druck auf den Torhüter gemacht. Wir brauchen einen schnelleren Spielaufbau und genauere Pässe. Daran haben wir diese Woche gearbeitet“, erklärt Sundblad.

Präsentiert wird das Sachsenderby vom Eislöwen-Platinpartner Heinrichsthaler. Im Umlauf wird es eine Fotobox geben sowie einen Infostand. In der zweiten Drittelpause gibt es ein Pausenspiel. Die Arenatüren und die Abendkasse öffnen 18:00 Uhr. An der Kasse wird es nur noch Resttickets aus eventuellen Rückläufern geben. Dafür gibt es aber keine Garantie. Der VIP-Eingang öffnet wie gewohnt eine Stunde vor Spielbeginn, 18:30 Uhr.

Am Sonntag geht es für die Eislöwen bereits um 16:00 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim weiter. Es wird der Auftakt von fünf Auswärtsspielen in Folge, aufgrund der anstehenden Europameisterschaft im Shorttrack und des Dresden Cups im Eiskunstlauf.

