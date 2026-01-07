Ausverkauft: Dresden bereit fÃ¼r das DEL Winter Game 2026

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen vermelden wenige Tage vor dem DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport ein ausverkauftes Rudolf-Harbig-Stadion.

Am Samstag, 10. Januar 2026, treffen der DEL2-Meister und Aufsteiger aus Dresden und der amtierende PENNY DEL-Champion EisbÃ¤ren Berlin vor Ã¼ber 32.000 Zuschauern unter freiem Himmel aufeinander. Der Aufbau im Stadion verlief planmÃ¤ÃŸig. Das ErÃ¶ffnungsbully findet um 17:00 Uhr statt.

Mit dem DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport schreiben die Dresdner EislÃ¶wen nach den Open-Air-Spielen 2016 und 2020 ein weiteres Kapitel ihrer Clubgeschichte und machen das Rudolf-Harbig-Stadion bereits zum dritten Mal zu einer Eishockey-BÃ¼hne. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung gegen den Rekordmeister, ausverkauften RÃ¤ngen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm sorgt schon im Vorfeld fÃ¼r eine besondere AtmosphÃ¤re in Stadt und Region.

Rahmenprogramm-Highlights

Rund um das Spiel erwartet die Besucher ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Ost-Duell-Charme: Die Einlaufshow inszeniert historische Meilensteine beider Clubs mit 100 Mitwirkenden und Musik von Sven Helbig. Vor dem ersten Bully heizen â€žDisco Diceâ€œ â€“ das kultige DJ-Duo aus der Region mit House-, Disco- und Funk-Beats sowie markanten Afro-PerÃ¼cken â€“ das Publikum ein. Der weltbekannte Bass und gebÃ¼rtige Dresdner RenÃ© Pape singt die Nationalhymne a cappella. In der ersten Drittelpause nimmt Comedian Olaf Schubert das Publikum mit auf eine Reise durch den Osten der Republik. Das Spektakel endet mit einem farbenfrohen Feuerwerk.

Anreiseinformationen

Die Stadiontore Ã¶ffnen ab 15:00 Uhr. Aufgrund von Bauarbeiten am Dresdner Hauptbahnhof (gesperrt vom 9. bis 12. Januar 2026) gelten angepasste Zugverbindungen mit Endhaltestellen in Dresden-Neustadt, -Reick, -Plauen oder -Friedrichstadt. Dennoch empfehlen die Organisatoren die Anreise mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln, da ein entsprechender Ersatzverkehr geplant ist. Tickets gelten als Kombi-Tickets im VVO.

TV-Ãœbertragung und Produktion

Das DEL WINTER GAME 2026 â€“ powered by MagentaSport gilt als eines der Eishockey Highlights des Jahres und wird deutschlandweit live Ã¼bertragen. Die Ãœbertragung bei MagentaSport startet bereits um 16:00 Uhr und ist live sowie kostenlos verfÃ¼gbar. Die Produktion hebt sich durch innovative Elemente wie Drohnenaufnahmen deutlich von

herkÃ¶mmlichen Sendungen ab â€“ nah dran am Geschehen, einzigartig inszeniert mit Blick in den Kabinen und mit einer herausragenden Kameraarbeit, die das Spektakel unter freiem Himmel in beeindruckender QualitÃ¤t einfÃ¤ngt.

Maik Walsdorf, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dresdner EislÃ¶wen: â€žLange Zeit war dieses Spiel nichts weiter als eine Idee, ein Traum und nun steht das DEL WINTER GAME tatsÃ¤chlich vor der TÃ¼r und wird zur RealitÃ¤t. Zu sehen, wie aus diesen ersten Gedanken ein ausverkauftes GroÃŸevent geworden ist, erfÃ¼llt uns mit groÃŸem Stolz. Die Aufbauarbeiten haben reibungslos funktioniert, alle Gewerke greifen hervorragend ineinander, und wir liegen aktuell sogar vor dem ursprÃ¼nglichen Zeitplan. Wir spÃ¼ren in diesen Tagen sehr deutlich, wie groÃŸ der RÃ¼ckhalt fÃ¼r die Dresdner EislÃ¶wen ist. Gerade in einer sportlich extrem herausfordernden Phase ist dieses klare Bekenntnis der Fans, Partner und der gesamten Stadt etwas ganz Besonderes. Dieses DEL WINTER GAME ist deshalb weit mehr als nur ein sportliches Highlight â€“ es ist ein gemeinsames Projekt, getragen von Dresden und Berlin, und ein starkes Zeichen fÃ¼r das deutsche Eishockey.â€œ

Gerry Fleming, Cheftrainer Dresdner EislÃ¶wen: â€žNatÃ¼rlich ist das DEL WINTER GAME eine groÃŸe BÃ¼hne mit enormer Aufmerksamkeit, aber es ist auch ein wichtiges Ligaspiel. Gleichzeitig ist es wichtig, diesen besonderen Moment bewusst zu genieÃŸen. Solche Spiele setzen zusÃ¤tzliche KrÃ¤fte frei â€“ bei den Spielern, beim Staff und im gesamten Umfeld. Wenn man diese AtmosphÃ¤re annimmt und positiv nutzt, kann sie Energie geben. Wir wollen kompakt auftreten, diszipliniert arbeiten und als Team geschlossen spielen. Die EisbÃ¤ren Berlin sind der amtierende Meister, sie bringen viel QualitÃ¤t und Erfahrung mit â€“ deshalb erwarten wir ein intensives Duell, in dem wir von Beginn an bereit sein mÃ¼ssen.â€œ

StÃ©phane Richer, Sportdirektor EisbÃ¤ren Berlin: â€žWir freuen uns sehr auf das DEL WINTER GAME in Dresden. Diese Partie ist etwas Besonderes. Je nÃ¤her das Spiel rÃ¼ckt, desto grÃ¶ÃŸer wird die Vorfreude. Nicht nur fÃ¼r die Spieler, sondern auch fÃ¼r alle Offiziellen und die Familien. FÃ¼r beide Teams geht es aber auch um wichtige Punkte, daher erwarte ich ein spannendes Duell.â€œ

Alec McCrea, Spieler Dresdner EislÃ¶wen: â€žUnter freiem Himmel, in einem vollen FuÃŸballstadion, gegen den amtierenden Meister â€“ das ist genau die Art von Herausforderung, fÃ¼r die man als Spieler lebt. Solche Spiele erlebt man nicht oft in seiner Karriere. Die AtmosphÃ¤re wird ganz besonders sein, und genau daraus wollen wir Energie ziehen. Am Ende zÃ¤hlt fÃ¼r uns, dass wir als Mannschaft auftreten, fÃ¼reinander arbeiten und den Fans ein Spiel bieten, an das sie sich gerne erinnern.â€œ

