Austin Ortega verlässt die Dresdner Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen und Stürmer Austin Ortega gehen künftig getrennte Wege.

Der 32-jährige Angreifer wird sich zur kommenden Saison einem anderen Club anschließen.

Ortega war im Sommer 2025 nach Dresden gewechselt und absolvierte alle Hauptrunden-Spiele in der PENNY DEL. Dabei erzielte er 21 Tore und steuerte 18 Assists bei.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Austin hat in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft eingenommen. Mit seiner Qualität hat er besonders in der Offensive wichtige Impulse für unser Spiel gegeben. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Trikot der Eislöwen und wünschen ihm für seine sportliche sowie private Zukunft alles Gute.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Austin Ortega für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg.