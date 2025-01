Austin Ortega ist zurück in der DEL

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim sind noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben mit Austin Ortega einen weiteren Stürmer für die laufende Saison unter Vertrag genommen.

Der 30-jährige US-Amerikaner, der zuletzt für den HC Slovan Bratislava aus der Slowakei aktiv war, wird am heutigen Samstagabend in Mannheim eintreffen und für die Adler mit der Rückennummer 8 auflaufen.

Dass Ortega ein technisch versierter Angreifer mit einem ausgeprägten Torriecher ist, ist bekannt. Von Februar 2019 bis zum Ende der Hauptrunde 2019/20 lief der Rechtsschütze für die Eisbären Berlin auf, erzielte in 65 Partien 25 Tore und bereitete weitere 33 Treffer mit vor. Nach jeweils einem Kurzintermezzo bei TPS Turku sowie Red Bull Salzburg kehrte Ortega mit seinem Wechsel zum EHC Red Bull München in die PENNY DEL zurück. Von 2021 bis 2024 lief der aus Escondido in Kalifornien stammende Angreifer in 192 Spielen für die Münchner auf, in denen ihm satte 166 Scorerpunkte (80 Tore / 86 Vorlagen) gelangen, 2023 feierte er mit den Red Bulls den Gewinn der deutschen Meisterschaft.

„Mit Austin bekommen wir einen bewährten Torjäger, der in der PENNY DEL bestens bekannt ist. Er hat in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mindestens 20 Tore erzielt und einen Titel gewonnen. Seine Verpflichtung gibt uns mehr Tiefe auf der Stürmerposition und macht uns noch torgefährlicher“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins über den US-Amerikaner.

Ortega selbst sagt zu seinem Wechsel nach Mannheim: „Ich freue mich sehr, zu den Adlern zu kommen. Ich kenne den Verein, die Arena und die Fans aus meinen letzten Jahren in der DEL sehr gut. Ich kann es kaum erwarten, zur Mannschaft zu stoßen und mein erstes Spiel für Mannheim zu bestreiten.“

