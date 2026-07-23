Ausländer-Sextett komplett: Kevin Labanc kommt  zu den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Kevin Labanc verpflichten die SCRJ Lakers einen Stürmer mit grosser NHL-Erfahrung.

Der 30-jährige unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison.

Insgesamt 9 Saisons spielte Labanc in der NHL und kam dabei in 542 Spielen auf total 251 Punkte. Im Draft 2014 in der 6. Runde von San Jose gezogen, spielte er zunächst 8 Saisons für die Sharks und kam in seinem produktivsten Jahr (2018/19) auf 56 Punkte. 2024 wechselte der US-Amerikaner, der auch den slowakischen Pass besitzt, für eine Saison zu den Columbus Blue Jackets. Vor einem Jahr entschied sich Labanc, seine Karriere in der KHL fortzusetzen und spielte für ein Jahr bei den Shanghai Dragons. Im chinesischen Team, das die Playoffs verpasste, war er mit 34 Punkten aus 55 Spielen der drittbeste Skorer und schaffte es ins Allstar-Team der KHL. 2021 gewann Kevin Labanc mit den USA zudem an den Weltmeisterschaften in Lettland die Bronzemedaille und war mit 6 Punkten aus 10 Spielen der viertbeste Skorer des US-Teams.

«Kevin hat seine Qualitäten über viele Jahre in der NHL gezeigt. Er ist ein Skorer, verfügt über einen ausgezeichneten Schuss und wird uns als Rechtsschütze im Powerplay enorm helfen. Mit 30 ist er zudem im besten Alter für einen Eishockey-Spieler», sagt Sportchef Claudio Cadonau zur Verpflichtung des neuen Import-Spielers. Der Stürmer hat bei den Lakers einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterschrieben und ersetzt Mike Sgarbossa, der sich anfangs Juli aus familiären Gründen entschieden hatte, sein Engagement beim SCRJ nicht anzutreten.