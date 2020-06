â€žAuslÃ¤nderâ€œ-Duo beim EHC Waldkraiburg steht fest, Ludwig und Decker bleiben auch

Waldkraiburg. (PM EHC) Genaues zur anstehenden Eishockeysaison kann man auch in dieser Woche noch nicht voraussagen. Von der höchsten Liga Deutschlands bis zu den...

Waldkraiburg. (PM EHC) Genaues zur anstehenden Eishockeysaison kann man auch in dieser Woche noch nicht voraussagen.

Von der höchsten Liga Deutschlands bis zu den Löwen in der vierten Liga, wartet man wohl noch bis in den Hochsommer hinein auf konkretere Informationen den Spielbetrieb betreffend. Immerhin kann eines schon mit Gewissheit gesagt werden: Die Löwen aus Waldkraiburg starten ab dem 09.06.2020 wieder mit dem Mannschaftstraining, selbstverständlich unter denselben strengen Hygieneauflagen wie man sie auch aus anderen Sportarten kennt.

Ebenfalls gibt es Neuigkeiten aus der Kaderplanung des EHC Waldkraiburg. Mit der Verlängerung von Tomáš Rousek und der bereits angekündigten Verlängerung von Josef Straka, konnte der Bayernligist das erfolgreichste Sturmduo der Liga auch für das kommende Jahr im Verein halten. Rousek, der verletzungs- oder sperrbedingt nur 36 von 42 Spielen bestreiten konnte, kam in diesen Spielen auf ganze 72 Punkte (31 Tore / 41 Assists). Viele dieser Assists legte er auf den Schläger seines ebenfalls aus Tschechien stammenden Sturmpartners Josef Straka, der sich seinerseits mindestens ebenso oft mit einem Assist bedankte. In einem Interview mit dem WaldkraiburgHockey-Magazin bestätigte Rousek bereits, dass es ihm in der Stadt gefällt, mit dieser Verlängerung hat er also mindestens ein weiteres Jahr Zeit Waldkraiburg zu genießen. Die Löwen haben somit beide erlaubten „Ausländerstellen“ besetzt.

Eine weitere wichtige Verlängerung, die es zu verkünden gibt, betrifft die Verteidigung. Tim Ludwig, für den es, dank einer schweren Verletzung an der Schulter im 1000-Zuschauer-Derby gegen Dorfen, schon sehr früh in der Saison nicht mehr weiterging, möchte ebenfalls wieder für die Löwen auf das Eis gehen. Der 23-jährige, der den ganzen Weg durch den Waldkraiburger Nachwuchs, über das 1b-Team bis in den Oberliga-Kader der ersten Mannschaft ging, bekleidet seine Position unauffällig. Wobei „unauffällig“ im Falle eines Verteidigers eine durchweg positive Eigenschaft darstellt. Auffällig wurde es für den EHC Waldkraiburg erst, als Tim, dank seiner Verletzung, nicht mehr im Kader des Bayernligisten stehen konnte. Wir wünschen Waldkraiburgs Nummer 23 daher eine verletzungsfreie neue Saison.

Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, gibt es eine weitere Verlängerung, die der Verein ankündigen möchte. Ebenfalls handelt es sich hierbei um einen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der in den vergangenen Wochen bereits aufhorchen ließ. Das renommierte Fachblatt „Eishockey News“ wählte Leon Decker kürzlich zum „Rookie of the Year“ in der Eishockey Bayernliga und nun hat die Nummer 34 des EHC Waldkraiburg mindestens noch ein weiteres Jahr in Waldkraiburg angehängt. Der mittlerweile 18-jährige Stürmer, der soeben sein erstes volles Jahr in einer Seniorenmannschaft mit ganzen 22 Punkten absolvierte, gab sich in einem früheren Interview jedoch Bescheiden. Er beteuert darin, dass es ohne die unterstützende Mannschaft und Trainer, die ihm Eiszeit gaben, nicht möglich gewesen wäre so zu brillieren. Der EHC Waldkraiburg freut sich die weitere Lernkurve von Leon Decker hautnah verfolgen zu dürfen. aha