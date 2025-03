Ausgleich: Memmingen Indians nun am Freitag gefordert

Memmingen. (fl) In einem engen und umkämpften Spiel 2 der Achtelfinalserie musste sich der ECDC Memmingen den Hannover Indians geschlagen geben.

Beide Teams lieferten sich einen wahren Playoff-Fight. Am Ende unterlag man in einem wahren Krimi am Pferdeturm mit 2:3. Am Freitag geht es weiter mit Spiel 3 am Hühnerberg.

Die Maustädter konnten wieder auf Jayden Schubert zurückgreifen, der nach seiner Sperre wieder ins Aufgebot rückte. Krankheitsbedingt fehlte Pascal Dopatka. Der ECDC startete sehr gut in die Partie und machte von Anfang an ordentlich Druck. Tobi Meier erzielte nach zwei Minuten das 1:0 für Memmingen. Mit ihrem Forechecking brachten sie die Hannoveraner in Schwierigkeiten, die den Memmingern nicht viel entgegenzusetzen hatten. Die Indians dominerten das erste Drittel, doch mussten den Ausgleich der Hausherren hinnehmen. Hannover war in Überzahl durch Dennis Palka erfolgreich. Mit dem Zwischenstand von 1:1 ging es in die erste Pause des Abends.

Im zweiten Drittel kippte das Spielgeschehen. Ein schneller Treffer brachte die Hannover Indians erstmals in Führung. Tim Lucca Krüger überwand Flott-Kucis im Indianer-Gehäuse zum 2:1. Dieses Tor beflügelte nun die Gastgeber, die Jussi Petersen auf 3:1 erhöhten. Die Maustädter mussten sich nun im aufgeheizten Eisstadion am Pferdeturm wieder fangen. Eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Matej Pekr kurz vor der Pausensirene machte die Situation jedoch nicht leichter. Damit wird Pekr den GEFRO-Indians auch am Freitag fehlen.

Der ECDC überstand die fünfminütige Strafe schadlos und es entwickelte sich nochmals ein richtig spannendes Drittel. Memmingen versuchte bis zum Ende alles und Hannover war bestrebt das Ergebnis zu verwalten. Tyler Spurgeon brachte die Indians mit dem Überzahltreffer zum 2:3 zwei Minuten vor dem Ende nochmals ins Spiel. Schlussendlich war es ein Herzschlagfinale mit dem besseren Ende für den EC Hannover, der letzte Abschluss durch Markus Lillich verfehlte sein Ziel nur um Zentimeter. Auch ECH-Goalie Timo Herden machte den Memmingern oftmals einen Strich durch die Rechnung, sodass die Hausherren am Ende erfolgreich den Sieg in Spiel 2 einfuhren.

Durch den Ausgleich der Hannoveraner in der Serie richtete sich der Blick nun mit Spannung auf die nächste Begegnung im Indianer-Duell. Am Freitag geht es weiter mit Spiel 3 der Achtelfinalerie in der ALPHA COOLING-Arena. Puck Drop ist um 20:00 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar.

Hannover Indians-ECDC Memmingen 3:2 (1:1/2:0/0:1)

Tore: 0:1 (2.) Meier (Schubert), 1:1 (18.) Palka (Killins, Gron), 2:1 (23.) Krüger (Salamin, Messing), 3:1 (30.) Petersen (Gauch, Gron), 3:2 Spurgeon (Lillich, Homjakovs, 5-4)

Strafminuten: Hannover 18-Memmingen 39

