Ausgleich! Haie siegen in Wien

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck schlägt in der Viertelfinalserie zurück! Die Haie gewinnen bei den Vienna Capitals mit 4:0, und stellen auf...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck schlägt in der Viertelfinalserie zurück! Die Haie gewinnen bei den Vienna Capitals mit 4:0, und stellen auf 1:1.

Die Haie geben die richtige Antwort nach dem bitteren 4:6 in Innsbruck am vergangenen Dienstag. Ausschlaggebend für den Sieg eine kompakte Defensive, ein starkes Penaltykilling, Effizienz in der Offensive und ein überragender René Swette, der den ersten Shutout-Sieg der Haie seit mehr als 5(!) Jahren festhält. Damals, beim 4:0-Sieg beim KAC, ist Swette ebenfalls im Haie-Tor gestanden.

Von Beginn an ist in der Steffl Arena zu sehen, dass sich beide Mannschaften nach dem Torfestival in Spiel 1 (10 Tore) vor Allem defensiv stabiler zeigen wollen. Sowohl die Caps als auch die Haie versuchen, grobe Fehler im Aufbau zu vermeiden, große Offensivszenen bleiben in den ersten Minuten aus. In Minute acht führt eine schöne Aktion über Helewka, Leavens und Peeters zur Führung für die Tiroler. Peeters schließt trocken ins kurze Eck ab. Nach etwa zehn Minuten finden auch die Caps offensiv besser ins Spiel, und kommen mehr und mehr zu Möglichkeiten. Die Haie können sich in dieser Phase aber auf Goalie Renè Swette verlassen.

Zum Start des Mitteldrittels hat Senna Peeters bei einem Konter gleich das 0:2 am Schläger, wird aber von Caps-Verteidiger Chad Krys entscheidend gestört. Das Kommando in den ersten Minuten des Mittelabschnitts haben aber die Hausherren, können aus ihren Chancen kein Kapital schlagen. Anders die Haie, die schlagen in Minute 26 eiskalt zu. Mackin auf Feldner, der zurück zum US-Amerikaner, und es steht 0:2. Jubel bei den mitgereisten Haie-Fans in der Steffl Arena. Wenig später sind dann die Tiroler zum ersten Mal an diesem Abend im Powerplay, und scoren auch hier. Brady Shaw trifft zum 3:0 aus Sicht der Haie, Caps-Goalie Bernhard Starkbaum sieht nicht gut aus. Das Spiel wird jetzt zusehends härter, man spürt, dass es in dieser zweiten Partie der Serie um sehr viel geht. Die Haie treten weiter defensiv kompakt auf, Renè Swette hält den Kasten sauber, und so geht es mit dem Stand von 0:3 zum zweiten Mal in die Kabinen.

Die Tiroler überstehen im Schlussdrittel zunächst einige brenzlige Szenen in Unterzahl, und bringen die Führung auch mit etwas Glück in die letzten Minuten. Da zieht Caps-Coach Steve Barr dann früh den Goalie, und geht damit volles Risiko. Bezeichnend die Entstehung des alles entscheidenden vierten Tores der Haie, Swette packt einen Big-Save aus, im Gegenzug trifft Mackin mit seinem zweiten Tor ins leere Tor.

Die Haie zeigen die vielleicht beste Defensivleistung der Saison, und gewinnen Spiel 2 in Wien verdient mit 4:0. Am Sonntag geht die Serie in der TIWAG Arena weiter.

spusu Vienna Capitals – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 0:4 (0:1,0:2,0:1)

Torfolge: 0:1 Peeters (8.), 0:2 Mackin (26.), 0:3 Shaw (29./PP1), 0:4 Mackin (57./EN);

Strafminuten: 10 bzw. 12

Stand in der Best-of-Seven-Serie: 1:1

8224 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München