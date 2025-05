Ausbau der Defensive im FÃ¼chse Kader geht weiter

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse freuen sich, mit Tim Heyter (26) einen waschechten Rückkehrer in ihren Reihen begrüßen zu dürfen.

Der 183 cm große und 87 kg schwere Verteidiger stammt aus Bad Muskau und durchlief bis zur U19 sämtliche Nachwuchsstationen der Lausitzer Füchse. Zur Saison 2025/26 unterschreibt Heyter einen Vertrag bei seinem Heimatverein in der DEL2.

Nach seiner Zeit bei den Jungfüchsen wechselte er 2016 in das DNL-Team der Dresdner Eislöwen. Dort entwickelte er sich kontinuierlich weiter und schaffte zur Saison 2018/19 den Sprung in den Profikader der Eislöwen, ergänzt durch Einsätze per Förderlizenz bei den Black Dragons Erfurt in der Oberliga.

In den folgenden Jahren etablierte sich Heyter als zuverlässiger Defensivspieler in der Oberliga: Vier Spielzeiten lang stand er für die Icefighters Leipzig auf dem Eis und bewies dort mit konstanten Leistungen seine Qualitäten. In der Saison 2024/25 sammelte er bei den Selber Wölfen wertvolle Erfahrungen in der DEL2, wo er in 42 Hauptrundenspielen sowie zehn Relegationspartien auflief.

Jens Baxmann (sportlicher Leiter): „Tim ist im perfekten Alter, um in seiner Karriere den nächsten Schritt zu machen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Er kennt den Verein und die Region und passt perfekt ins Profil der Lausitzer Füchse. Die gesamte Organisation ist überzeugt, mit ihm eine wichtige Verstärkung für die Defensive gefunden zu haben und verspricht sich viel für die Zukunft.“

Tim Heyter: „Es ist ein gutes Gefühl, zu meinem Heimatverein Weißwasser zurückzukehren. Schon als Kind war es mein Traum, einmal in der Profimannschaft dieses Vereins zu spielen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Als Verteidiger möchte ich Verantwortung übernehmen, für Stabilität sorgen und mich auf diesem Niveau kontinuierlich weiterentwickeln.“

Der aktuelle Füchsekader der Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone, Pascal Seidel

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom Knobloch, Louis Anders, John Broda, Filip Reisnecker, Alexis D’Aoust

Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky, Tim Heyter

Headcoach: Christof Kreutzer| Co-Trainer: André Mücke| Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

