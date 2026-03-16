Aus und vorbei! ERC verliert mit 3:7 in HaÃŸfurt

Sonthofen. (PM ERC) Die Saison ist fÃ¼r den ERC Sonthofen beendet.

Die Schwarz-Gelben des Trainerduos Helmut Wahl und Vladimir Kames haben auch das zweite Halbfinalduell mit den Hawks in HaÃŸfurt mit 3:7 (0:1, 1:3, 2:3) verloren. Bereits am Freitag waren die Sonthofer mit 2:3 nach VerlÃ¤ngerung unterlegen, obwohl sie eine Minute vor Schluss mit 2:0 gefÃ¼hrt hatten.

Entscheidungsspiel drei oder Sommerpause: FÃ¼r die Sonthofer, die das erste Halbfinalmatch am Freitag gegen die Hawks auf dramatische Weise mit 2:3 nach VerlÃ¤ngerung verloren, ging es am Sonntagabend in Unterfranken um alles. Mit aller Macht wollten die Mannen um KapitÃ¤n Marc Sill die Niederlage ausradieren und ein drittes und damit entscheidendes Duell drei in Sonthofen am kommenden Freitag erzwingen. Eine Hiobsbotschaft ereilte die GÃ¤ste bereits beim Warmmachen: Ondrej Havlicek musste das Training verletzungsbedingt abbrechen und stand nicht im Line-up.

FÃ¼r die Schwarz-Gelben stand vor 900 Zuschauern in Unterfranken mÃ¤chtig viel auf dem Spiel. Ziel der Schwarz-Gelben war es, frÃ¼h offensive Ausrufezeichen zu setzen. Nach sechs Minuten ergab sich in Ãœberzahl die MÃ¶glichkeit, eine Duftmarke in Form eines Tores zu setzen. Allerdings konnte HaÃŸfurts Goalie Maximilian Schmidt die Angriffsversuche des ERC unterbinden. Nur 17 Sekunden nach Ablauf der Strafzeit netzte Adam Zizka zum 1:0 ein. Ein Zufallstreffer in den Giebel, bei dem ERC-Keeper Calvin Stadelmann die Sicht versperrt war. Ein frÃ¼her Wirkungstreffer, den eigentlich die Sonthofer setzen wollten, um Druck auf die Hawks auszuÃ¼ben.

FÃ¼r die GÃ¤ste wurde es wenig spÃ¤ter brenzlig: Als erst Robin Berger auf der Strafbank schmorte und kurz danach auch Aaron Grillinger wegen Beinstellens zwei Minuten verbÃ¼ÃŸte, waren es die HaÃŸfurter, die bei 5-zu-3-Ãœberzahl die groÃŸe Chance auf das zweite Tor hatten â€“ die Sonthofer aber verteidigten ihren Kasten leidenschaftlich und verhinderten ein weiteres Tor zu einem denkbar ungÃ¼nstigen Zeitpunkt kurz vor der ersten Drittelpause.

FÃ¼r den Mittelabschnitt konnte die Devise fÃ¼r die OberallgÃ¤uer nur lauten: einfaches Eishockey spielen und die Scheibe aufs gegnerische Tor bringen. Nach zwei Minuten hatte Lynnden Pastachak die Marschroute verinnerlicht und mit einem strammen Schuss den Ausgleich fÃ¼r die GÃ¤ste markiert (Assists: Clemens LÃ¶hr, Adam Suchomer). Damit hatte der Kanadier in Diensten der Sonthofer zu diesem Zeitpunkt alle drei Treffer gegen die Hawks erzielt, zeichnete er sich doch bereits am Freitag fÃ¼r beide ERC-Tore verantwortlich. Allerdings, so viel sei vorgenommen: Es sollte der einzige Torschuss fÃ¼r den ERC im Mittelabschnitt bleiben.

Und so kam es, wie es kommen musste: In der 34. Minute schlugen die HaÃŸfurter zurÃ¼ck und gingen durch Michael Stach mit 2:1 in FÃ¼hrung. In den folgenden drei Minuten wurde es noch bitterer aus ERC-Sicht, als zunÃ¤chst Michael Breyer auf 3:1 erhÃ¶hte und dann Michael Stach in der 38. Minute sogar das 4:1 schoss. Ein Nackenschlag fÃ¼r die Sonthofer, die binnen viereinhalb Minuten drei Gegentore kassierten.

Im Schlussabschnitt lief es keinen Deut besser fÃ¼r den ERC, dem nach dem 5:1 durch Filip Strombach (44. Minute) nicht nur die Zuversicht auf ein Wunder, sondern allmÃ¤hlich auch die Zeit davonlief. Allerdings konnten die GÃ¤ste nicht mehr die offensive Durchschlagskraft entwickeln, um den Abwehrverbunds der Hawks ernsthaft in BedrÃ¤ngnis zu bringen. Ganz im Gegenteil: Tomas Pribyl setzte in der 54. Minute â€“ und das in eigener Unterzahl â€“ das 6:1 drauf. Ãœber Robin Bergers 6:2 nur 20 Sekunden danach (Assist: Dan Przybyla) und Marc Sills 6:3 in Ãœberzahl (Assist: Lynnden Pastachak) konnte sich kaum mehr jemand in Reihen der Sonthofer freuen. Filip Strombach setzte im Gegenzug mit dem 7:3 in der 58. Minute den Schlusspunkt.

Wenig spÃ¤ter war Schluss â€“ und der Frust in schwarz und gelb groÃŸ. Nach der zweiten Niederlage gegen HaÃŸfurt scheiden die Sonthofer zum vierten Mal in Folge im Halbfinale aus: 2025 verloren sie gegen die Wanderers Germering, 2024 zogen sie gegen Waldkraiburg den KÃ¼rzeren und 2023 gegen Dingolfing.