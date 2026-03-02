Aus Stuttgart: Goalie Nick-Jordan Vieregge kommt am Deadline Day

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau verstärken sich auf der Torhüterposition und verpflichten Nick-Jordan Vieregge.

Mit Blick auf die anstehenden Pre-Playoffs und mögliche Playoffs ergänzen die Westsachsen ihr Goalie-Trio um Kevin Reich, Christian Schneider und Lex Kasakow. Der 1,87 Meter große Schlussmann wechselt aus der Oberliga Süd von den Stuttgart Rebels nach Crimmitschau und erhält die Rückennummer 35.

Vieregge bringt zudem DEL2-Erfahrung mit: Bereits bei den Dresdner Eislöwen stand er im Kader und absolvierte insgesamt 14 Partien in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Ausgebildet wurde er bei den HSV Young Freezers Hamburg sowie in Weißwasser, ehe er den nächsten Schritt nach Dresden ging. Dort schaffte er über den Nachwuchs den Anschluss an den Profikader und war mehrere Jahre Teil des Torhütergespanns.

Nach seiner Zeit in Dresden war Vieregge sowohl bei den Black Dragons Erfurt als auch bei den Stuttgart Rebels in der Oberliga als Stammtorhüter aktiv. Vor allem in der laufenden Saison zeigte er starke Leistungen – obwohl er teilweise die meisten Schüsse aller Oberliga-Goalies auf seinen Kasten bekam. Besonders herausragend: Im Spiel gegen den ECDC Memmingen Indians verzeichnete er beeindruckende 72 Saves in einer Partie.

Der Goalie wird am Mittwoch in Crimmitschau erwartet und soll dann zeitnah auch ins Teamtraining der Eispiraten einsteigen.