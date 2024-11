Aus nach drei erfolgreichen Jahren: Dirk Salinger nicht mehr ERSC-Coach

Amberg. (PM ERSC) Es ist der Lauf der Dinge, dass wenn der Erfolg ausbleibt, personelle Entscheidungen getroffen werden um möglichst positive Veränderungen zu bewirken....

Amberg. (PM ERSC) Es ist der Lauf der Dinge, dass wenn der Erfolg ausbleibt, personelle Entscheidungen getroffen werden um möglichst positive Veränderungen zu bewirken.

Das betrifft häufig den Trainer und beim Eishockey-Bayernligisten ERSC Amberg hat das der Coach für sich selbst entschieden. Die vermeidbare 2:5-Niederlage in Kempten war der die sechste in Serie und für Dirk Salinger eine zu viel.

„Das war heute mein letztes Spiel als ERSC-Trainer, ich trete zurück!“, erklärte Ambergs (Ex-)Coach Dirk Salinger am Sonntagabend nach dem Auswärtsspiel in Kempten in der anschließenden Pressekonferenz. Zuvor ging er noch ganz kurz auf die Partie ein, „einem unserer besseren Auswärtsspiele mit vielen Torschüssen, wo aber wie so oft das Glück fehlte“. Als Grund für seinen Rücktritt nannte Salinger die aktuelle Negativserie seines Teams: „Sechs Niederlagen in Folge sind einfach zu viel; da musste man handeln“. Diese Entscheidung habe er schließlich selbst für sich getroffen: „Wenn ich in Amberg gehe, dann gehe ich durch den Haupteingang und nicht über den Nebeneingang“.

Rückblickend habe Salinger „drei verdammt schöne Jahre erlebt, 115 Bayernligaspiele gecoacht und in jeder Spielzeit die Playoffs erreicht“.

In dieser Saison sei die Liga wesentlich stärker, vor allem in der Breite, was man auch an den vielen überraschenden Ergebnissen jedes Wochenende sehe. „Für uns liefen einige Sachen nicht so, wie man sich das vorstellt und dann kommt auch noch das Pech dazu“, merkte Salinger an, und er hoffe, dass „mit einem neuen Mann an der Bande vielleicht neues Glück einkehrt“. Dem Verein und vor allem seiner Mannschaft wünsche er alles Gute: „Das sind fantastische Jungs, mit denen ich drei Jahre arbeiten durfte“. Die Sportliche Leitung arbeitet nun mit dem Co-Trainer und dem Koordinator an einer raschen und passenden Lösung.

Die Platzierungen des ERSC Amberg in der Eishockey-Bayernliga unter der Leitung von Dirk Salinger:

Saison 2021/22:

Vorrunde 5.Rang, Aufstiegsrunde 4.Rang, Playoff-Halbfinale gegen Miesbach

Saison 2022/23:

Hauptrunde 2.Rang, Playoff-Halbfinale gegen Miesbach

Saison 2023/24:

Hauptrunde 8.Rang, Playoff-Viertelfinale gegen Erding

