Aus Eins mach Drei: Pfaffenwinkel Hobbyliga tritt künftig mit drei Ligen an

Peiting. (PM PHL) Die Eishockey Hobbyliga Pfaffenwinkel-Hobbyliga, kurz PHL, expandiert.

Zu den bisher acht Teams kommen 13 weitere hinzu, so dass zukünftig insgesamt 21 Mannschaften an den Start gehen. Diese werden sich in drei Ligen zu je Sieben Teams messen. Dabei kommen die Mannschaften aus Hechendorf am Pilsensee bis Lechbruck und Apfeldorf bis Bad Bayersoien. Im Gasthof Zum Keppeler in Peiting wurden am vergangenen Mittwoch die Modaliäten für den Spielbetrieb festgezurrt. Hierbei trafen sich alle Mannschaftsleiter mit dem Rundenleiter Ulrich Schleich zur Sitzung für die Gründungssaison 2025/2026.

„Es war nicht einfach, die unterschiedlichen Anforderungen aller Teams zu vereinen“, so Rundenleiter Ulrich Schleich. Aber letzlich habe man es geschafft, die 21 Teams in drei Ligen zu organisieren. Auf der Zielgeraden wurde es nochmal spannend, da eine Mannschaft sprichwörtlich in letzter Sekunde zurückzog. Aber auch dies habe man hinbekommen. Saisonbeginn wird mit den ersten Spielen im Oktober sein. Das Saisonende wurde auf den 01. März nächsten Jahres terminiert. Der jeweilig Erstplatzierte ist Meister seiner Liga, der Letzplatzierte steht als Absteiger fest. Zwischen den Vorletzten und den Zweitplatzierten finden Relegationsspiele statt. Die Startgelder in Höhe von 200 Euro je Team sollen weiterhin einem sozialen Zweck zu Gute kommen, welche auf der Saisonabschlussfeier übergeben werden. Mit diesem neuen Konstrukt wurde eine sportlich attraktive Liga gebildet, die sich vor den umliegenden Hobbyligen nicht zu verstecken braucht.