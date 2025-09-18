Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Amateure / Landesligen Süd Aus Eins mach Drei: Pfaffenwinkel Hobbyliga tritt künftig mit drei Ligen an
Süd

Aus Eins mach Drei: Pfaffenwinkel Hobbyliga tritt künftig mit drei Ligen an

18. September 20251 Mins read40
Share
© Ulrich Schleich
Share

Peiting. (PM PHL) Die Eishockey Hobbyliga Pfaffenwinkel-Hobbyliga, kurz PHL, expandiert.

Zu den bisher acht Teams kommen 13 weitere hinzu, so dass zukünftig insgesamt 21 Mannschaften an den Start gehen. Diese werden sich in drei Ligen zu je Sieben Teams messen. Dabei kommen die Mannschaften aus Hechendorf am Pilsensee bis Lechbruck und Apfeldorf bis Bad Bayersoien. Im Gasthof Zum Keppeler in Peiting wurden am vergangenen Mittwoch die Modaliäten für den Spielbetrieb festgezurrt. Hierbei trafen sich alle Mannschaftsleiter mit dem Rundenleiter Ulrich Schleich zur Sitzung für die Gründungssaison 2025/2026.

„Es war nicht einfach, die unterschiedlichen Anforderungen aller Teams zu vereinen“, so Rundenleiter Ulrich Schleich. Aber letzlich habe man es geschafft, die 21 Teams in drei Ligen zu organisieren. Auf der Zielgeraden wurde es nochmal spannend, da eine Mannschaft sprichwörtlich in letzter Sekunde zurückzog. Aber auch dies habe man hinbekommen. Saisonbeginn wird mit den ersten Spielen im Oktober sein. Das Saisonende wurde auf den 01. März nächsten Jahres terminiert. Der jeweilig Erstplatzierte ist Meister seiner Liga, der Letzplatzierte steht als Absteiger fest. Zwischen den Vorletzten und den Zweitplatzierten finden Relegationsspiele statt. Die Startgelder in Höhe von 200 Euro je Team sollen weiterhin einem sozialen Zweck zu Gute kommen, welche auf der Saisonabschlussfeier übergeben werden. Mit diesem neuen Konstrukt wurde eine sportlich attraktive Liga gebildet, die sich vor den umliegenden Hobbyligen nicht zu verstecken braucht.

2657
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Nur ein Heimspiel am Start-Wochenende für die Eisbären Regensburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ERC LechbruckSüd

ERC Lechbruck plant 1b-Mannschaft in der Bezirksliga

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck plant zur kommenden Eishockeysaison 2025/26 mit...

By11. Mai 2025
Süd

Eishockey-Hobbyliga spendet an Kinderhospiz

Peiting. (PM) Die Eishockey-Hobbyliga Pfaffenwinkel-Hobbyliga (PHL) kürte bei ihrer Saisonabschlussfeier im Eisstüberl...

By9. April 2025
Münchner EKSüdTransfermarkt GER

Ehrgeiziger Stürmer ackert weiter in der Landeshauptstadt – Allrounder Tobias Treichl bleibt ein Luchs

München. (PM MEK) Nach einer sehr kurzen ersten Saison in München und...

By19. Juli 2024
Süd

Flößerbuam holen Pokal zurück ins Allgäu

Peiting. (PM PHL) Am vergangenen Samstag, den 27.04.2024 kürte die Pfaffenwinkel Hobbyliga...

By28. April 2024
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten