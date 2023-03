Aus der Traum fÃ¼r die Innsbrucker Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt den Vienna Capitals in Wien mit 1:5! Damit ist die Saison für die Haie vorbei, sie...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt den Vienna Capitals in Wien mit 1:5! Damit ist die Saison für die Haie vorbei, sie scheiden mit einem Gesamtscore von 2:4 aus.

Nach verhaltenem Beginn beider Teams haben die Hausherren dann die erste gute Phase, und gehen in Minute sieben mit der ersten Großchance in Führung. Die Haie verlieren Zimmer und Grégoire im Slot aus den Augen, und letzterer drückt die Scheibe zum 1:0 über die Linie. Nur eine Minute steht es beinahe 2:0, Radek Prokes trifft nur die Stange. Die Truppe von Coach Mitch O’Keefe findet dann besser in die Partie, ohne aber die ganz großen Möglichkeiten herauszuspielen, zu kompakt verteidigen die Caps. Genau in dieser stärkeren Phase der Haie fällt das 2:0 für Wien. Alex Wall tanzt zwei Verteidiger aus, findet den freistehenden Matt Bradley, und der hat keine Mühe die Führung auszubauen. In den letzten Minuten von Drittel eins haben die Haie das erste Powerplay des Spiels, kommen zu zwei großen Möglichkeiten, verziehen aber. 2:0 nach zwanzig Minuten!

Im Mitteldrittel machen die Haie dann fast alles richtig, spielen nach vorne, haben Chancen (u.a. Mackin alleine vor dem Tor, Leavens, Coulter), sind defensiv kompakter, überstehen drei Unterzahlphasen, nur machen sie kein Tor. Immer wieder scheitern die Tiroler an Caps-Goalie Stefan Steen, oder an ungenauen Abschlüssen. Als dann Grègoire für die Wiener in Unterzahl zum 3:0 trifft (34.), scheint in der STEFFL Arena die Vorentscheidung gefallen. Die Haie müssen nach vierzig Minuten einem 0:3-Rückstand nachlaufen.

Im Schlussdrittel setzen die Haie natürlich alles auf eine Karte, und haben die Chancen, ins Spiel zurückzukommen. Coulter fährt alleine auf Steen zu (42.), die Haie haben vier Minuten Überzahl, bringen die Scheibe aber nicht im Tor unter. Es braucht einen abgefälschten Schuss von Verteidiger Simon Bourque, damit zehn Minuten vor dem Ende noch einmal Hoffnung aufkommt. Doch nur 46 Sekunden später erstickt Max Zimmer diese mit dem 4:1 im Keim. Damit ist die Messe in Wien gelesen, die Haie kommen nicht mehr zurück, die Caps spielen die Partie und damit die Serie trocken nach Hause. Das 5:1 (empty-net wieder durch Zimmer) ist nur noch Statistik.

Die Haie verlieren die Serie gegen die Caps mit 2:4, und scheiden im Viertelfinale der Playoffs aus. Für die Tiroler geht damit eine dennoch sensationelle Saison zu Ende. Nach dem dritten Platz im Grunddurchgang hatten sich Coaches, Team und Fans aber mehr erträumt.

spusu Vienna Capitals – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 5:1 (2:0,1:0,2:1)

Torfolge: 1:0 Grègoire (7.), 2:0 Bradley (17.), 3:0 Grègoire (34./SH1), 3:1 Bourque (50.), 4:1 Zimmer (51.);

Endstand in der Best-of-Seven-Serie: 4:2

