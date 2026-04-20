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Aus der Traum: Eisbären Berlin agieren auch in Köln bissiger und ziehen ins Finale ein

20. April 20262 Mins read61
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Berliner Torjubel
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Köln. (MR) Beim Serienstand von 2:3 begrüßten die Kölner Haie den Serienmeister Eisbären Berlin zum sechsten Aufeinandertreffen in dieser Halbfinalserie wieder in der heimischen Lanxess Arena. Nachdem bisher jedes Team seine Heimspiele gewinnen konnte, war heute für die Haie Endstation.

Nachdem es zunächst mit Tempo hin und her gegangen war, wobei die Gäste die besseren Möglichkeiten hatten, waren es auch die Eisbären, die es eng ums Tor spielten und schließlich den ersten Treffer erzielten (Jonas Müller, 7.). Ein Powerplay hatten die Haie bisher nicht nutzen können. Und noch vor der Drittelmitte musste Janne Juvonen ein zweites Mal hinter sich greifen: Tiffels hatte am Tor gut nachgearbeitet (10.). Köln nach vorne immer wieder zu ungenau und im Abschluss zu ungefährlich für Jonas Stettmer. Dass auch die Haie auf den Würfel kamen, war eigentlich gar keine zwingende Situation. Tuomie im rechten Bullykreis hatte keine Passbahn frei und warf das Spielgerät einfach auf das Tor, der Berliner Verteidiger fälschte die Scheibe noch ab, dass sie in den Maschen landete (16.). Die Eisbären bekamen noch zwei Strafen, doch die Hausherren konnte aus diesem Powerplay – davon gut 30 Sekunden in doppelter Überzahl – nichts machen. Hier hätten sie nachlegen müssen, aber es kam einfach zu wenig gegen gut verteidigende Eisbären.

40 Minuten tolles Eishockey

Es folgte ein extrem intensives Mitteldrittel – beide Teams agierten druckvoll, schnell und mit Zug zum Tor. Es ging auf und ab mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Die Torhüter wuchsen über sich hinaus und vereitelten jeglichen Einschlag in diesen 20 Minuten. Auch der dritte Abschnitt blieb intensiv mit Möglichkeiten hüben wie drüben, die Eisbären stellten sich nicht hinten rein und mauerten nur, sondern gingen auch ihrerseits nach vorn. Die Schiedsrichter pfiffen keine Strafen mehr, aber es blieb auch alles im Rahmen.

Allmählich lief den Haien die Zeit davon, und noch immer lagen sie ein Tor hinten. Drei Minuten vor der Sirene ging Juvonen für den 6. Feldspieler vom Eis. Berlin befreite auch ohne Icing, und beim nächsten Versuch trug Veilleux den Puck in die verwaisten Maschen (59.). Juvonen ging anschließend nochmals vom Eis, doch auch dieser Schuss ging nach hinten los, diesmal war es Vikingstad, der den Emptynetter erzielte. Damit gewannen die Eisbären 4:1 dieses Spiel und die Serie mit 4:2. Erneut war für die Haie beim Serienmeister Endstation, und die Bundeshauptstädter haben die Möglichkeit, ihren Titel zu verteidigen. Gegner ab Freitag sind die Adler Mannheim.

Das sagt Kari Jalonen zum Spiel


Es spielten:
KEC – 30 Janne Juvonen – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 62 Parker Tuomie; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 78 Dominik Bokk, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 91 Moritz Müller, 17 Jan Luca Sennhenn – 76 Nate Schnarr, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maximilian Kammerer; 65 Marco Münzenberger, 46 Kevin Niedenz, 77 Ryan macIniis, 5 Robin van Calster
EBB – 1 Jonas Stettmer – 18 Jonas Müller, 6 Kai Wissmann – 95 Frederik Tiffels, 17 Jean-Sébastien Dea, 9 Ty Ronning; 4 Adam Smith, 5 Mitch Reinke – 92 Marcel Noebels, 43 Andreas Eder, 94 Liam Kirk; 12 Eric Mik, 74 Les Lancaster – 38 Yannick Veilleux, 37 Markus Vikingstad, 93 Leo Pföderl; 83 Moritz Kretzschmar – 77 Erik Hördler, 21 Manuel Wiederer, 52 Lennard Nieleck

Die Tore erzielten:
0:1 (06:59) J. Müller (Eder, Kirk)
0:2 (09:24) Tiffels (Dea, Ronning)
1:2 (15:41) Tuomie (Austin, Kaski)
1:3 (58:46) Veilleux (Tiffels, Stettmer) EN
1:4 (59:27) Vikingstad (Wiederer) EN

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 16 Sean MacFarlane (85 Kai Jürgens, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 4 Min; EBB – 6 Min.

Zuschauer: 18.600

Kölner Haie – Eisbären Berlin (20.04.2026)

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