Aus der ECHL nach Oberfranken zu den Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit dem 26-jährigen Kyle Bollers können die onesto Tigers Bayreuth einen weiteren Neuzugang vermelden.

Der kanadische Stürmer wagt zum ersten Mal den „Sprung über den großen Teich“ und nimmt in Bayreuth seine erste Station in Europa in Angriff.

Geboren in Oshawa (Ontario) genoss er die Grundlagenausbildung in seinem Heimatland und spielte zwischenzeitlich auch schon für Teams in den USA. Die vergangene Spielzeit absolvierte er in der East Coast Hockey League (ECHL) für die Cincinnati Cyclones, wo ihm in 59 Spielen 11 Tore und 12 Vorlagen gelangen. Tigers-Coach Larry Suarez freut sich auf einen „talentierten und kreativen Offensivspieler, der weiß, wo das Tor steht.“ Für die Tigers soll Bollers ein wichtiger Baustein in der neuformierten Offensive werden: „Kyle arbeitet stets daran, Läufe zu gewinnen, als Erster den freien Puck zu erobern und zu kreieren. Er beherrscht viele Fähigkeiten: Cutbacks, Cuts, Jabs, Hacken-an-Hacken und mehr, und er setzt sie alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ein. Kyle besitzt ein gutes Täuschungsvermögen und kann Körper und Schläger freimachen, um Passwege für seine Mitspieler zu öffnen.“ Wir hatten bereits die Gelegenheit, ein ausführliches Interview mit drem Neuzugang zu führen.

Herzlich Willkommen bei den onesto Tigers, Kyle. Wo erreichen wir dich denn gerade und wie verbringst du die Sommerpause?

K. Bollers: Ich habe mir einen festen Trainingsplan erstellt, den ich streng einhalte, um meine Kraft zu steigern. Das hilft mir nicht nur, meine körperliche Fitness zu steigern, sondern bereitet mich auch auf die Anforderungen meiner Trainerrolle vor.

Zusätzlich zu meinem eigenen Training hab ich nämlich das Privileg, junge Eishockeyspieler zu trainieren. Hier arbeite ich in einem speziellen Programm, das sich besonders an unterversorgte Communitys richtet. Es macht mir große Freude, das Leben der jungen aufstrebenden Athleten positiv zu beeinflussen und ihnen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten und ihr Selbstvertrauen auf

dem Eis weiterzuentwickeln. Dabei stehen Gemeinschaftssinn und Teamgeist immer im Vordergrund.

Du hast bisher immer in Nordamerika gespielt. Europa und im Speziellen Deutschland werden nun eine neue Erfahrung für dich. Wie sind deine Erwartungen an diesen Schritt?

K. Bollers: Ich freue mich riesig, zum ersten Mal in meiner Hockey-Karriere eine europäische Eisfläche zu betreten. Mein Bruder hat drei Jahre in Schweden gespielt und diese Erfahrung hat ihn auf und neben dem Eis geprägt. Ich freue mich auf die Fans und die Hockeykultur in Europa und darauf, in einer neuen Umgebung fernab der Heimat neue Herausforderungen anzunehmen.

Wir gehen davon aus, dass du noch nicht viel über Bayreuth weißt. Wie hast du dir erste Informationen besorgt und wie sind deine Erwartungen?

K. Bollers: Nach meiner Unterschrift habe ich mich erstmal im Internet informiert und auch mit Aidan Brown über die Stadt gesprochen. Dabei bin ich auf die Festspiele gestoßen und bin schon gespannt, das vor Ort erleben zu können.

Du hast vier Jahre an der Universität gespielt. Was kannst du uns dazu berichten und was hast du studiert?

K. Bollers: Die Kameradschaft und die Bindungen, die sich in dieser Zeit entwickelt haben, sind unbezahlbar und haben Freundschaften entstehen lassen, die weit über das Eis hinausgehen. Die zweimalige Teilnahme an der „USports Men’s National Hockey Championship“ mit der Toronto Metro University waren eine sehr erfüllende Erfahrung. Meinen Abschluss habe ich in Sportmedien gemacht.

Du spielst auf den Flügeln – ist das deine Lieblingsposition oder kannst du auch als Mittelstürmer spielen?

K. Bollers: Ich spiele wo immer der Trainer mich einsetzen möchte. Normalerweise spiele ich auf der Außenbahn, kann aber auch als Center agieren, wenn das Team mich braucht.

Wie würdest du dich selbst als Spieler beschreiben? Was sind deine Stärken?

K. Bollers: Ich würde mich als kreativen Spieler beschreiben, der gerne Spielzüge für seine Mitspieler kreiert. Ich glaube, dass ich einen hohen Hockey-IQ habe, der es mir ermöglicht, das Spiel effektiv zu lesen, Bewegungen zu antizipieren und schnelle Entscheidungen zu treffen, die dem Team zugutekommen.

Wie sieht aktuell deine Vorbereitung auf die neue Saison aus?

K. Bollers: Ich trainiere aktuell fünf Mal die Woche im Fitness-Studio und stehe dazu noch mindestens fünf Mal auf dem Eis, damit ich topfit nach Bayreuth komme.

Vielen Dank für dieses erste Interview. Wir freuen uns, dich bald persönlich in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

-kno-

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter: Maximilian Meier

Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser, Jan Niklas Pietsch, Jannis Hüserich

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer, Aidan Brown, Florian Lüsch, Kyle Bollers

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV