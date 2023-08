Aus der DEL2 nach Halle: Junger Angreifer Fabian BaÃŸler stÃ¼rmt fÃ¼r die Saale Bulls

Artikel anhören Halle. (PM Saale Bulls) In der anstehenden Saison 2023/24 dürfen in der Oberliga lediglich 15 Feldspieler pro Partie zum Einsatz kommen, die...

Halle. (PM Saale Bulls) In der anstehenden Saison 2023/24 dürfen in der Oberliga lediglich 15 Feldspieler pro Partie zum Einsatz kommen, die älter als 23 Jahre, konkret nach dem 01.01.2000 geboren sind.

Somit ist es im Interesse eines jeden Vereins auch Akteuren, die vor diesem Stichtag zur Welt gekommen sind, die Chance zu geben, sich in der Dritten Liga zu etablieren und zu beweisen. Mit der eingeführten Ü23-Regel will man den jungen Spielern zu mehr Einsatzzeiten und einer damit einhergehenden Weiterentwicklung verhelfen.

Mit dem gebürtigen Landshuter Fabian Baßler schließen die Saale Bulls ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit ab. Der junge Angreifer, der in drei Wochen seinen 21. Geburtstag feiert, stand die vergangenen drei Spielzeiten beim Zweitligisten Landshut unter Vertrag und wird mit seinem Wechsel zu den Saale Bulls erstmals außerhalb seiner bayerischen Heimat auflaufen, sich in der Händelstadt neuen sportlichen Herausforderungen stellen.

Der Rechtsschütze durchlief bei seinem Heimatverein EV Landshut alle Nachwuchs-Stationen, gehörte sowohl bei den Schülern der U16, dem U17-Team als auch der U20-Mannschaft in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) zu den besten Scorern seiner Farben. Folgerichtig erhielt der ehemalige U18-Nationalspieler 2020 einen Fördervertrag mit dreijähriger Vertragsdauer beim DEL2-Profiteam und absolvierte seitdem 104 Partien in der zweithöchsten Liga (zwei Tore, acht Zähler). Hinzu kommen 20 Einsätze für den Kooperationspartner des EVL in der Oberliga Süd, den EHF Passau Black Hawks, für den er einen Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten konnte.

Mit der Verpflichtung Baßlers, der mit der Rückennummer 28 auflaufen wird und Neuzugang Nummer sieben für die Offensive darstellt, stehen Head Coach Marius Riedel bereits zu Saisonbeginn 13 nominelle Angreifer zur Verfügung. Zusammen mit acht Verteidigern und zwei Torhütern bereiten sich die Bulls nunmehr im Trainingslager in Bad Tölz – inklusive Testspiel – auf die Saison 2023/24 vor.

(Jy)

