Aus beruflichen Gründen: Valentin Bäumler steht den Blue Devils nicht mehr zur Verfügung

Weiden. (PM Blue Devils) Ein weiterer Spieler wird den Blue Devils nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Valentin Bäumler wird aus beruflichen Gründen nicht mehr für die Blue Devils aufs Eis gehen. Der 18-jährige Bäumler stand in den vergangenen beiden Spielzeiten in Weidens OberligaKader.

“Ich möchte mich mehr auf meine polizeiliche Ausbildung konzentrieren und damit vom ProfiEishockey abwenden”, begründete Bäumler seine Entscheidung. “Wir haben für Valentins Entscheidung, den Fokus auf die Ausbildung zu legen, vollstes Verständnis. Hierfür wünschen ihm die Blue Devils natürlich alles Gute”, so Blue DevilsGeschäftsführer Franz Vodermeier.

Ganz verlassen wird Valentin Bäumler die Blue Devils allerdings nicht: für die U20 wird er in der kommenden Spielzeit in der DNL3 weiterhin in der Verteidigung stehen.