August von-Ungern Sternberg bleibt bei den Piranhas

Rostock. (PM Piranhas) Der 2-monatige Tryout-Vertrag mit August von-Ungern Sternberg wurde diese Woche in einen Vertrag bis Saisonende gewandelt, so dass die PiranhasS nun die ganze Saison mit dem schnellen Stürmer planen können.

Headcoach Niels Garbe: „Ich als Trainer freue mich, dass wir einen so schnellen und torgefährlichen Spieler verpflichten konnten. August wird die nächsten Schritte in seiner Karriere hier in Rostock gehen. Es wird eine spannende Saison.“