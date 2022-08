Augsburgs zweitbester TorjÃ¤ger der vergangenen Saison fÃ¤llt drei bis vier Monate aus

Augsburg. (PM Panther / EM) Hiobsbotschaft für DEL Klub Augsburger Panther. Die Fuggerstädter müssen auf ihren zweitbesten Torschützen der letzten Saison, Matt Puempel, mehrere...

Augsburg. (PM Panther / EM) Hiobsbotschaft für DEL Klub Augsburger Panther.

Die Fuggerstädter müssen auf ihren zweitbesten Torschützen der letzten Saison, Matt Puempel, mehrere Monate verzichten. „Pumps“, wie ihn Freunde und Mitspiele nennen, verletzte sich im Testspiel gegen Olimpija Ljubljana bei einem Check am Knie.

Nach eingehenden Untersuchungen wird die voraussichtliche Ausfallzeit von Matt Puempel (29) drei bis vier Monate betragen. Aufgrund der voraussichtlich langen Ausfallzeit bis mindestens nach der Deutschland Cup Pause Mitte November dürfte man sich in der sportlichen Leitung Gedanken über eine Nachverpflichtung machen.

Kniespezialist Dr. Jens-Ulrich Otto erklärt auf der Webseite der Fuggerstädter: „Die Befürchtungen einer Kreuzbandverletzung haben sich glücklicherweise nicht bestätigt, allerdings ist die Diagnose mit einer schweren Meniskusverletzung nicht viel positiver. Wir werden Matt Puempels Knie nun operativ versorgen und ihn dann schnellstmöglich in die Hände unserer Physiotherapeuten für die postoperative Behandlung und Reha übergeben. Nach dem Eingriff ist bei optimalem Heilungsverlauf erfahrungsgemäß mit einer Ausfalldauer von mindestens zwölf Wochen zu rechnen.“

Matt Puempel wechselte im September 2021 in die Fuggerstadt und hatte seinen Vertrag erst im Juli für die Spielzeit 22/23 verlängert. In 46 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga verbuchte der torgefährliche Außenstürmer 22 Treffer und 15 Assists. Sieben Tore und 17 Scorerpunkte im Powerplay waren der teaminterne Bestwert. Zudem gab kein Pantherspieler vergangene Saison mehr Torschüsse ab als der 29-jährige Kanadier. 65,18 % seiner Schussversuche fanden den Weg aufs Tor, insgesamt 161-mal prüfte Puempel den Schlussmann des Gegners.