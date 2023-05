Augsburgs nächster neuer Importspieler kommt aus Villach

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den ersten neuen Importspieler für die PENNY DEL-Saison 2023-24 unter Vertrag genommen. Vom EC VSV aus Österreich...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den ersten neuen Importspieler für die PENNY DEL-Saison 2023-24 unter Vertrag genommen.

Vom EC VSV aus Österreich wechselt der 31-jährige Mittelstürmer Chris Collins in die Fuggerstadt. Eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag macht möglich, dass sich die Panther die Dienste des Kanadiers sichern konnten.

Chris Collins stürmte in den vergangenen vier Spielzeiten für Villach in der multinationalen ICEHL. Das Trikot der Kärntner trug der Center in insgesamt 204 Hauptrunden- und Playoffspielen. Dabei stehen für den 186 cm großen und 94 kg schweren Linksschützen 70 Tore, 89 Assists und ein Plus-Minus-Wert von +39 zu Buche. Vor seinem Wechsel nach Europa stürmte Collins in einer ersten Profisaison für die Kalamazoo Wings in der ECHL. Mit 68 Scorerpunkten (30 Tore und 38 Assists) in 60 Einsätzen wurde er zum Rookie des Jahres gewählt und sicherte sich die John A. Daley Trophy.

Panthercoach Christof Kreutzer: „Chris Collins war in den letzten Jahren einer der besten Center in der ICEHL. Er ist läuferisch stark, hat konstant gepunktet und immer alles für sein Team gegeben. Er begreift die Augsburger Panther und die Deutsche Eishockey Liga als große Chance in seiner Karriere und möchte sich hier beweisen. Genau diese Art Spieler suchen wir. Wir brauchen Spieler, die sowohl persönlich als auch mit dem Team noch etwas erreichen wollen und vom ersten Tag an alles geben werden.“

„Ich hatte in Villach vier schöne Jahre, brenne nun aber auf meine neue Herausforderung bei den Augsburger Panthern. Mit Christof Kreutzer hatte ich viele gute Gespräche über meine Rolle im Team und seinen Plan mit unserer Mannschaft. Seine Vorstellungen haben mir zugesagt, weshalb ich mich letztendlich für einen Wechsel nach Deutschland entschiede habe. Ich freue mich, Augsburg und die Organisation der Panther ab August persönlich kennenlernen zu können und mit unserem Team hoffentlich viele Spiele zu gewinnen“, so der neue Pantherstürmer Chris Collins.

