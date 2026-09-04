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Augsburgs Motor stottert noch: Panther hadern bei der Niederlage gegen Frankfurt mit zu vielen Strafen

4. September 20261 Mins read50
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Auseinandersetzung während des Spiels zwischen den Augsburger Panther und den Löwen Frankfurt - © Marco Leipold / City-Press
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Augsburg. (EM) Die Augsburger Panther mussten sich in ihrem Testspiel den Löwen Frankfurt mit 2:4 geschlagen geben.

Die Gäste aus Hessen erwischten den besseren Start und gingen in der 13. Minute durch Anthony Romano mit 0:1 in Führung.
Im zweiten Drittel erhöhte Matthew Wedman in der 27. Minute auf 0:2 für Frankfurt.
Die Panther fanden anschließend besser ins Spiel und kamen in der 35. Minute zum Anschlusstreffer. Kyle Wood sorgte mit seinem Treffer für neue Hoffnung bei den Fuggerstädtern.

Im Schlussabschnitt gelang Enrico Henriquez in der 45. Minute schließlich der Ausgleich zum 2:2.
Frankfurt schlug aber erneut zurück. Austin Wagner brachte die Löwen in der 47. Minute wieder mit 2:3 in Führung. Augsburg versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, konnte den erneuten Ausgleich jedoch nicht erzielen. Stattdessen machte Michael Joyaux in der 58. Minute während einer fünfminütigen Überzahl (Glötzl) mit dem Treffer zum 2:4 den Sieg der Löwen perfekt. Auch die Herausnahme des Torhüters half den Panthern nicht mehr.

Auf Augsburger Seite haderte man vor allem mit den zu vielen Strafen.

Für das Team von Bill Peters läuft es in der Vorbereitung noch nicht rund. Gegen Brno (3:2), Berlin (7:0), Kloten (4:5 n. V.), Regensburg (4:1 Sieg), Bern (6:1) und nun Frankfurt (4:2) konnten die Panther nur den Sieg gegen Regensburg feiern.

Bis zum Saisonstart bleiben nun noch zwei Wochen. Zum Saisonstart (18.9.) sind die Panther in Nürnberg gefordert.

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