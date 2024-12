Augsburger Topscorer ist heute bereits erfolgreich operiert worden, fÃ¤llt aber wochenlang aus

Augsburg. (EM / PM Panther) Die Augsburger Panther müssen einen herben Rückschlag hinnehmen: Ihr teaminterner Topscorer Cody Kunyk wird aufgrund einer Unterkörperverletzung, die er...

Augsburg. (EM / PM Panther) Die Augsburger Panther müssen einen herben Rückschlag hinnehmen: Ihr teaminterner Topscorer Cody Kunyk wird aufgrund einer Unterkörperverletzung, die er sich im Auswärtsspiel gegen die Kölner Haie am vergangenen Sonntag zuzog, für mehrere Wochen ausfallen.

Nach eingehenden Untersuchungen in der ArthroKlinik in den letzten Tagen wurde bestätigt, dass der 33-jährige Stürmer längere Zeit nicht auf dem Eis stehen kann. Bereits am heutigen Nachmittag wurde Kunyk in der ArthroKlinik erfolgreich operiert. Über den genauen Zeitrahmen für seine Rückkehr ins Team gab der Verein bislang keine Informationen bekannt.

Der Ausfall von Kunyk ist ein schwerer Schlag für die Panther, da er in der aktuellen Saison eine Schlüsselrolle im Angriff des Teams einnimmt. Sein Fehlen wird in den kommenden Spielen eine Herausforderung für das Team darstellen, das nun auf die Tiefe des Kaders angewiesen ist.

Larry Mitchell wird auf der Homepage des Klubs zitiert: „Natürlich schmerzt der Ausfall von Cody Kunyk sehr, er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Wir müssen als Team noch enger zusammenrücken, um sein Fehlen zu kompensieren. Natürlich ist es auch eine Chance für andere Spieler, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen. Schon in der ersten Saisonhälfte hat sich gezeigt, dass die frühe Vergabe von zehn der elf Importlizenzen die richtige Entscheidung war.“

